Путин снова говорит о ядерном оружии: в Британии объяснили, зачем

Британская разведка объяснила, почему Кремль снова заговорил о ядерном оружии на фоне роста потерь.

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В Минобороны Британии предполагают, что Москва готовит россиян к длительной войне / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Вкратце:

Путин заявил, что России не пришлось применять ядерное оружие

Британская разведка считает это частью запугивающей стратегии

Кремль готовит общество к затяжной войне и большим потерям

Недавние заявления российского диктатора Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия в войне против Украины являются продолжением устоявшейся тактики запугивания. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

В ведомстве проанализировали выступление Путина от 4 мая, в котором он заявил, что Россия "не имела необходимости" использовать ядерное оружие с начала полномасштабного вторжения в Украину, и что он "надеется, что это не потребуется".

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По мнению британских аналитиков, эти слова являются частью серии ядерных угроз, активизировавшихся после начала вторжения.

"Эта риторика со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери. Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", - говорится в сообщении британской разведки.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Там также отметили, что в российском информационном поле война все чаще подается не как "специальная военная операция" против Украины, а как "глобальное противостояние с Западом", что позволяет Кремлю объяснять затяжной характер боевых действий.

Ядерная угроза со стороны России - что известно

Напомним, Главред писал, что в феврале российские военные провели очередные учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье, что стало угрожающим маневром с точки зрения ядерной безопасности.

Впоследствии стало известно, что разведывательные данные США указывают на то, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия.

В свою очередь Александр Хара также прокомментировал угрозу ядерного удара РФ по Украине. Он напомнил, что Китай посылал диктатору РФ Владимиру Путину закрытые сигналы с призывами не применять ядерное оружие.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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