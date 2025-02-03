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Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина

Алексей Тесля
3 февраля 2025, 18:31
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В СБ ООН ранее обнародовали заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, напомнил Александр Хара.
Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина
Эксперт оценил угрозу ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важно:

  • Китай посылал РФ сигналы с призывами не применять ядерное оружие
  • В ядерной войне не может быть победителей

Дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал информацию об инициативе Китая относительно предложения сокращения ядерных вооружений для США и России.

"По моему мнению, эта инициатива Китая связана с двумя факторами. Во-первых, с его мощными вооруженными силами. Кстати, американцы отмечают, что они несколько теряют в темпе наращивания военно-морских сил и развертывании своих войск и средств в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Китай, возможно, учитывает свое количественное преимущество (по крайней мере, качество этих сил - отдельный вопрос) и стремится избежать изнурительной гонки вооружений", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит, что это также является хорошим пиаром для Китая, который демонстрирует свое видение глобальной безопасности, экономических вопросов и позиционирует себя как страна, выступающая против использования ядерного оружия.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Угроза применения ядерного оружия

"Следует отдать должное, буквально перед широкомасштабным вторжением России пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (то есть страны, легально владеющие ядерным оружием) обнародовали совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, а значит, ее нельзя начинать", - напомнил он.

Собеседник пояснил, что после этого Китай еще несколько раз посылал диктатору РФ Владимиру Путину закрытые сигналы с призывами не применять ядерное оружие.

"В общем, Китай эту тему активно продвигает, и я считаю, что это один из самых положительных аспектов роли Китая в конфликте между Россией и Украиной. Китай стал на сторону международного права и здравого смысла и пытается сдерживать Россию. Поэтому с дипломатической точки зрения это также выглядит выигрышно для Пекина", - добавил Хара.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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