'Священная задача для Украины': почему на самом деле для Путина так важно 9 мая

Российский диктатор и военный преступник Путин проведением парада пытается продемонстрировать иллюзию силы, отметил Жданов.

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Почему на самом деле для Путина так важно 9 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Жданов:

Парад нужен для Путина, чтобы доказать его рукопожатность и договороспособность

РФ на параде представит технику, которую еще не привлекала к боям на фронте

Парад для Путина - это способ продемонстрировать миру свою легитимность и способность к переговорам, утвердить образ лидера на глобальной арене. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Как писал классик: "Все флаги в гости к нам". И не важно, что там будут лидеры стран вроде Буркина-Фасо. Приедет Си Цзиньпин, хозяин, и нужно принять его нормально и вывести на Красную площадь, не хоронить же его в бункере", - сказал он. видео дня

Жданов отметил, что в отличие от прошлогоднего парада с одним Т-34 под красным флагом, в этом году Путин выставил на показ технику, которая до сих пор не участвовала в боях: танк "Армата", его модификацию Т-15, боевые машины поддержки "Терминатор" и бронетранспортер "Курганец-25".

По словам военного эксперта, это все - попытка создать иллюзию силы, демонстрируя, что армия якобы успешна, что ситуация под контролем, а приезд иностранных гостей доказательство того, что с Путиным до сих пор считаются.

"Вот что Путину надо. А теперь представьте, что эти гости задают вопрос Путину: "Вова, ты гарантируешь безопасность? Не прилетят ли дроны на Красную площадь? Чтобы мы не бежали с этой площади куда попало". Поэтому для Путина просто архиважно, чтобы 9 мая прошло спокойно. Я считаю, что это наша священная задача - испортить Путину 9 мая", - резюмировал он.

Парад 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обладает средствами поражения, способными достичь Москвы и преодолеть систему ПВО российской столицы даже во время проведения парада 9 мая. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Полковник запаса Роман Свитан подчеркивает, что при планировании подобных ударов следует руководствоваться прежде всего стратегической целью - поражением военных объектов противника.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что недавняя масштабная атака беспилотников на территорию России была, вероятно, формой разведки боем для выявления слабых мест в системе противовоздушной обороны РФ.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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