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Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

Юрий Берендий
20 сентября 2024, 08:16
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Аналитики отмечают, что Кремль боится объявлять мобилизацию в России из-за угрозы дестабилизации в обществе.
Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу
Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Россия не планирует объявлять новую волну мобилизации в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку президент Владимир Путин опасается, что это может дестабилизировать его режим. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что после операции украинских Вооруженных сил в Курской области в августе 2024 года и перед инаугурацией Путина в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможности новой мобилизации. Однако Путин воздержался от такого шага, несмотря на то, что некоторые оппозиционные источники, в частности Meduza, утверждали, что Кремль рассматривал эту возможность после событий в Курской области.

"В частности, источники близкие к российскому правительству утверждают, что бизнесмены, связанные с Кремлем, и само правительство России выступили против мобилизации. Причиной такой позиции является угроза дестабилизации в обществе, которое до сих пор не восстановилось от частичной мобилизации 2022 года, которая вызвала серьезное беспокойство и панику среди населения", - говорится в отчете.

видео дня

В течение военной операции в Курской области Путин сосредотачивался на наборе добровольцев и публично хвалил рост их количества, проводя встречи с российскими добровольцами. По оценкам ISW, это свидетельствует о его попытке избежать негативной общественной реакции на официальную мобилизацию, полагаясь на добровольцев и нерегулярные подразделения.

Аналитики подчеркивают, что Кремль пытается избежать общественного недовольства, которое возникло после частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поэтому в краткосрочной перспективе новая мобилизация маловероятна.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны России давит на президента Владимира Путина с целью объявления новой волны мобилизации из-за необходимости пополнить войска и компенсировать потери на фронте в Украине. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Москве, Минобороны предлагало провести мобилизацию еще в начале 2024 года, однако Путин отказался от этого шага перед своей инаугурацией.

По данным британской разведки, новый указ Путина об увеличении численности армии на 180 тысяч может довести ее общую численность до 1,5 миллиона. Это уже третий подобный указ с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Вопрос резервов и пополнения армии в России поднимался несколько месяцев назад, и, несмотря на значительные ресурсы, Кремль не может найти достаточно добровольцев для войны в Украине без мобилизации. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что Путин, вероятно, рассматривает новую мобилизационную волну, но для этого нужны определённые условия.

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