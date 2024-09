Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

Россия не планирует объявлять новую волну мобилизации в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку президент Владимир Путин опасается, что это может дестабилизировать его режим. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что после операции украинских Вооруженных сил в Курской области в августе 2024 года и перед инаугурацией Путина в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможности новой мобилизации. Однако Путин воздержался от такого шага, несмотря на то, что некоторые оппозиционные источники, в частности Meduza, утверждали, что Кремль рассматривал эту возможность после событий в Курской области.

В течение военной операции в Курской области Путин сосредотачивался на наборе добровольцев и публично хвалил рост их количества, проводя встречи с российскими добровольцами. По оценкам ISW, это свидетельствует о его попытке избежать негативной общественной реакции на официальную мобилизацию, полагаясь на добровольцев и нерегулярные подразделения.

Аналитики подчеркивают, что Кремль пытается избежать общественного недовольства, которое возникло после частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поэтому в краткосрочной перспективе новая мобилизация маловероятна.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.