"Армия парализована, РФ не сможет воевать": дипломат назвал стратегию успеха Украины

Украина может парализовать российскую армию и лишить Кремль ресурсов для дальнейшего продолжения войны против Украины, дипломат раскрыл стратегию.

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Дипломат назвал стратегию успеха Украины в войне / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, фото: ОК "Запад"

О чем сказал Огрызко:

Украина может разрушить логистические пути и парализовать армию РФ

Технологическое преимущество может лишить Путина ресурсов для ведения войны

Война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет оставаться у власти в РФ, или пока Силы обороны Украины не нанесут таких ударов по России, после которых она уже не сможет оправиться. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам Огрызко, война - это непрерывный процесс обеспечения передовой всем необходимым, в частности - боеприпасами, оружием, продовольствием, горючим и маслами. Чтобы парализовать боевую группировку на фронте, необходимо лишить ее доступа к этому снабжению.

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"Если украинская армия прерывает логистические цепочки, выбивает с аэродромов, расположенных на европейской части России, откуда идут атаки на гражданские объекты, если она заставляет российскую авиацию передислоцироваться за Урал, когда уничтожаются нефтегазовые объекты, а также предприятия, которые работают на российский ВПК - тогда, извините, воевать будет нечем", - указывает он.

Он подчеркивает, что для успеха Украины нужно не только физическое противостояние, но и технологическое преимущество, которое можно обеспечить путем разрушения логистики, инфраструктуры и системы обеспечения противника. В таком случае, по его словам, у Путина просто не останется ресурсов для ведения войны.

Дипломат подчеркнул, что именно это должно стать главной стратегией. И действия украинских военных на прошлой неделе демонстрируют, что они уже способны действовать в таком формате, даже имея ограниченные ресурсы. Стоит только представить, каких результатов можно достичь при надлежащем обеспечении.

"Поэтому мы снова возвращаемся к главному - нам нужно много современного оружия. Это может сломать хребет российской военной машине", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины постепенно приближаются к Крымскому мосту, последовательно уничтожая российские системы ПВО. Об этом сообщил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса Павел Лакийчук.

В то же время российские войска постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ. В частности, враг активизировался между Покровском и Константиновкой, где продолжается наступление. Противник сосредоточил значительные силы с целью взятия под контроль Покровска, заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Кроме того, как отметил президент Владимир Зеленский, Украина и США работают над организацией встречи с Дональдом Трампом во время саммита G7 в Канаде 15-17 июня. Среди ключевых тем - переговоры о прекращении войны, санкционная политика в отношении России и экономическое партнерство.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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