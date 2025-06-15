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ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту

Мария Николишин
15 июня 2025, 06:00
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ВСУ пытаются проводить атаки вглубь территории Крыма.
ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту
Удары по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия, deepstatemap

Главное из заявления:

  • Украина пытается прорвать коридор в вражеской ПВО в Крыму
  • Это помогает атаковать Крымский мост большим количеством ракет и дронов

ВСУ постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире Еспресо.

Он отметил, что Украина пытается прорвать коридор в вражеской ПВО, чтобы атаковать мост большим количеством ракет и беспилотников.

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"Силы обороны Украины еще не добрались до Крымского моста. Впрочем, очевидно, что к нему подбираются. Каждый раз, когда украинские средства поражения бьют по российским аэродромам в оккупированном Крыму - Бельбек, Новофедоровке, Саках, Джанкое, а также по пусковым установкам на Тарханкуте и Фиоленте, то это означает, что наши Силы обороны в очередной раз прорывают коридор в российской противовоздушной обороне в Крыму", - сказал эксперт.

По его словам, ВСУ постоянно работают над тем, что уничтожить российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, чтобы проводить атаки вглубь территории полуострова.

"Это локальная операция. Когда эти объекты поражаются, то это означает, что через неделю, а возможно, и раньше, украинские дроны и ракеты полетят гораздо дальше", - подытожил Лакийчук.

ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту
Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - что известно

Как сообщал Главред, 3 июня Служба безопасности провела новую уникальную спецоперацию. Украине в третий раз удалось поразить Крымский мост, на этот раз под водой.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что во время последней операции СБУ был поражен сложный с инженерной точки зрения элемент конструкции моста - та часть, которая расположена вблизи Керчь-Еникальского канала.

В то же время, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что, вероятно, повреждена одна из опор автомобильной части Крымского моста, железнодорожное сообщение, судя по всему, серьезно не пострадало, поэтому пропускная способность моста не уменьшилась.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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