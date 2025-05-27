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Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

Анна Ярославская
27 мая 2025, 08:59
4978
Временно оккупированный Крым является "стратегически важной" частью Украины.
Бен Ходжес, Крым
Бен Ходжес считает, что ВСУ могут вернуть Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему важно вернуть Крым
  • Каким способом Киев может получить контроль над полуостровом

Бывший командующий американской армии в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ могут вернуть Крым, и это "станет причиной слома" внутри России.

По мнению Ходжеса, Украина не должна соглашаться на мирное соглашение, если оно будет включать ультиматумы Кремля о признании оккупированных территорий российскими.

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"Я не понимаю такого подхода, это неправильно. Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории", — сказал Ходжес винтервью Radio NV.

По его словам, временно оккупированный Крым является "стратегически важной" частью Украины. Генерал уверен, что Украина может вернуть полуостров.

При этом глава Кремля Владимир Путин не согласится на дипломатическое соглашение, если оно будет включать требование об отказе РФ от Крыма. Зато ВСУ могут силой вернуть полуостров под свой контроль.

"Надо изолировать Крым, чтобы россияне не могли ни попадать туда, ни отходить. Это означает, что тот большой мост рано или поздно должен быть уничтожен", — заявил генерал.

Также он добавил, что Крым необходимо сделать "непригодным к использованию" путем высокоточных ударов, диверсий и спецопераций.

"Когда Крым станет изолированным, тогда Украина сможет вернуть его", — считает Ходжес.

Впрочем, сейчас вхождение украинских военных на крымскую землю является невозможным, прежде всего из-за особенностей ведения современной войны с применением дронов и дальнобойного оружия.

Возвращение Крыма Украине

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Украина не имеет достаточно оружия для освобождения оккупированного Россией Крыма.

В ГУР заявили, что российские оккупационные войска продолжают насыщать временно оккупированный Крымский полуостров войсками и техникой, боясь потерять его.

Тем временем президент США Трамп заявил, что Зеленский якобы "готов уступить" Крым ради достижения мира.

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Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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