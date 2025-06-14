Войска Путина собрали силы для захвата важного города: раскрыта тактика врага

Главное из заявления эксперта:
- Россия сосредоточила ресурсы для оккупации Покровска
- Враг нанес удар между Покровском и Константиновкой
Российские войска все время пытаются найти брешь в позициях Сил обороны Украины. Враг ударил между Покровском и Константиновкой, где продолжает наступление. Противник сосредоточил значительные ресурсы с целью оккупации Покровска. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.
В интервью Главреду он рассказал о том, что противник постоянно пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы нанести там свой удар.
"Россияне пытаются найти у нас слабые места. Они ищут слабые и необученные подразделения, у которых проблемы с обеспечением, чтобы продавить там оборону. К примеру, в мае противник нашел слабое место в обороне между Покровском и Константиновкой. Начали продавливать наши позиции и таки продавили", - сказал Ступак.
Также он добавил, что сейчас враг сосредоточил большие силы, чтобы оккупировать Покровск.
"Мы ведь думали, что россияне попытаются взять Покровск штурмом ещё в сентябре 2024 года. Но, слава Богу, им это не удалось. Темп был очень высоким – как и сейчас, – но противник в итоге увяз в боях. За всё это время ему удалось найти брешь в нашей обороне лишь в прошлом месяце. Сказать точно, сколько сил потребуется россиянам для захвата Покровска, сложно, но они уже сосредоточили там весьма значительные военные ресурсы", - подчеркнул Иван Ступак.
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Как сообщал Главред, офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал о том, что оккупанты сосредоточили в направлении Покровска группировку, которая постоянно штурмует украинские позиции. Враг может уничтожить город обстрелами.
ВСУ отбросили оккупантов возле Котляровки, которая находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью, сообщили в DeepState. Впрочем, россияне на Донетчине продвинулись в районе трех населенных пунктов.
Летом россияне сосредоточатся на попытке оккупации Покровска и Константиновки, говорил Иван Ступак. Если города падут, захватчики отправят свою группировку на окружение Славянска и Краматорска.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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