ВСУ отбросили оккупантов от границы с Днепропетровщиной: в DeepState раскрыли детали

Впрочем, российские войска продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Донеччине.

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Украинские военные отбросили вражеские сили вблизи Котляровки - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepState, ОК Запад

Кратко:

ВСУ отбросили войска РФ возле Котляровки

Враг продвинулся вблизи Одрадного, Шевченко Первого и в Комаре

Бойцы Сил обороны Украины отбросили оккупантов вблизи населенного пункта Котляровка в Донецкой области, который находится рядом с Днепропетровской областью.

"Силы Обороны Украины отбросили противника возле Котляровки", - говорится в сообщении DeepState. видео дня

Однако аналитики также подчеркнули, что россияне продвинулись возле трех населенных пунктов: Одрадного, Шевченко Первого и в Комаре.

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Как сообщал Главред, журналисты американского издания The New York Times написали, что россияне небольшими группами начали заходить в Днепропетровскую область. Враг не контролирует ни одного населенного пункта на Днепропетровщине.

Россияне не вышли на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей, сказали в группировке Хортица ВСУ. СМИ оккупантов тиражируют дезинформацию.

Враг запускает в Днепропетровскую область свои ДРГ, рассказал президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, продвижения врага там нет – украинские войска уничтожают оккупантов.

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