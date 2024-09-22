Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

Силы обороны Украины не наносили удары только по одному компоненту ядерной триады РФ - северному флоту, отметил эксперт.

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Украина нанесла мощные удары по 2 компонентам ядерной триады РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Запад остается обеспокоенным возможным применением Россией ее ядерной доктрины, которая опирается на ядерную триаду. Однако Украина уже наносила удары по ключевым объектам этой триады, в частности по базам стратегических бомбардировщиков и системам дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, хотя Украина еще не смогла массово уничтожать российские стратегические бомбардировщики, они регулярно заставляют их менять место базирования.

Вражеские самолеты вынуждены перемещаться из Оленьи на Саратов, где их тоже атаковали на аэродроме Энгельс-2. Во время одновременных ударов по аэродромам Оленьи, Энгельс-2 и Дягилево, Ту-95 были вынуждены укрываться на запасном аэродроме в Воркуте.

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"Впрочем, долго они там не простояли и решили, что нужно возвращаться обратно. Были поражены и системы предупреждения и сбивания межконтинентальных ракет РФ. Прежде всего, это локационная станция дальнего загоризонтного обнаружения Контейнер и станция Воронеж. Причем станций Воронеж всего 10 единиц по всей российской границе. Задача таких систем - заглядывать за горизонт и мониторить возможные пуски межконтинентальных баллистических ракет по России. Повреждения получили 3 из 10 таких станций. Это серьезные повреждения, в результате которых они не могут выполнять свои задачи", - отметил он.

Эксперт также отметил, что единственный компонент ядерной триады, который остался нетронутым, - это Северный флот с атомными подводными лодками, крейсерами и ракетоносцами.

Однако российские военные уже жалуются на то, что украинские дроны летают дальше, даже под Мурманск и Североморск, где находится главная база флота. Правда, дроны пока не достигли Северодвинска, где размещены важные военные объекты и производство подводных лодок.

"Кроме того, в ядерной доктрине России говорится о том, что если какая-то страна зайдет на ее территорию, то все - мол, секир-башка, считайте, что противника уже нет. Ядерные средства должны уничтожить такое государство. Но заход ВСУ в Курскую область к эскалации войны не привел", - указывает Криволап.

Он также отметил, что Россия ведет войну на пределе своих ресурсных возможностей, используя все имеющиеся силы для давления на украинские войска. Однако креативных тактик от россиян не наблюдается - они продолжают действовать грубой силой.

Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 сентября дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу боеприпасов и ракет в Тверской области, а также атаковали аэродром "Шайковка" в России. Одной из целей был 23-й арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ возле села Октябрьский.

После атаки на ракетный арсенал в Торопце Тверской области произошли мощные взрывы, повлекшие детонацию и небольшое землетрясение. Это был один из крупнейших военных складов в России, где, по данным Министерства обороны Великобритании, хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

По словам полковника Антса Кивисельга, главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии, удар по складу ракет в Торопце окажет значительное влияние на ситуацию на фронте, последствия которого станут заметны в ближайшие недели.

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