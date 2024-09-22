Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

За последнюю неделю российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением около 400 ударных БпЛА типа "Шахед", 900 авиабомб различных типов и почти 30 ракет воздушного и наземного базирования. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, этой ночью Россия нанесла авиаудар по жилому дому в Харькове, в результате чего пострадал 21 человек.
"Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - написал он.видео дня
Он также подчеркнул важность укрепления оборонных возможностей Украины, в частности потребность в полноценном дальнобойном оружии для еще более эффективной защиты людей и обеспечения безопасности.
"Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - резюмировал он.
Что такое ФАБ?
Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.
Удары по Украине - что известно о последствиях российских обстрелов
Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова с помощью ФАБов. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших возросло до 21 человека.
В ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 71 беспилотника из 80 запущенных. Также враг применил 2 ракеты Х-59/69. Запуски состоялись с территории РФ, из районов Ейска и Курска.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия готовится к атакам на критическую ядерную инфраструктуру Украины, в частности на атомные электростанции и подстанции, перед наступлением зимы.
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