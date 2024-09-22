Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

Враг за неделю применил для ударов по Украине почти 900 авиабомб, отметил Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/schet-na-sotni-skolko-aviabomb-rf-vypustila-po-ukraine-za-nedelyu-zelenskiy-10599188.html Ссылка скопирована

РФ применила сотни авиабомб и дронов для ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

За последнюю неделю российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением около 400 ударных БпЛА типа "Шахед", 900 авиабомб различных типов и почти 30 ракет воздушного и наземного базирования. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, этой ночью Россия нанесла авиаудар по жилому дому в Харькове, в результате чего пострадал 21 человек.

"Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - написал он. видео дня

Он также подчеркнул важность укрепления оборонных возможностей Украины, в частности потребность в полноценном дальнобойном оружии для еще более эффективной защиты людей и обеспечения безопасности.

"Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - резюмировал он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Удары по Украине - что известно о последствиях российских обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова с помощью ФАБов. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших возросло до 21 человека.

В ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 71 беспилотника из 80 запущенных. Также враг применил 2 ракеты Х-59/69. Запуски состоялись с территории РФ, из районов Ейска и Курска.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия готовится к атакам на критическую ядерную инфраструктуру Украины, в частности на атомные электростанции и подстанции, перед наступлением зимы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред