ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

Кроме того, так Иран пытается "скрыть" поставки ракет стране-агрессору.

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Иран помогает России вести войну против Украины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Википедия

Иран не отправил России пусковые установки к ракетам Fateh-36, вероятно, из-за решения отдать приоритет отправке стране-агрессору большего числа баллистики. Но у Москвы есть альтернативные платформы для запуска этого вида оружия.

Аналитики Института изучения войны пишут, что доставка пусковых установок потребовала бы дополнительных перевозок. Помимо этого, у РФ есть свои возможности для запуска ракет.

"Такая договоренность позволяет обеим странам избегать логистического бремени транспортировки пусковых, одновременно обеспечивая более скрытную передачу ракет Fateh-36, что позволяет Тегерану лучше скрыть цепочку поставок и отрицать свое участие в военной помощи России", — говорится в отчете Института. видео дня

Эксперты подчеркивают, что "тот факт, что Иран не отправил пусковые установки, сам по себе ничего не говорит о приверженности Ирана поддержки российских военных усилий".

Иранские ракеты - главное

Ранее газета WSJ писала, что Иран отправил России партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана. В следующей партии ракет окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии. 19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивыне действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70 %. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40 %. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнёрстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договорённость о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилась и военно-экономическое сторудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщение о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники в Иране – после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Иран уже предоставил России сотни беспилотников во время полномасштабной войны против Украины, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать новый виток боевых действий.

Аналитики считают, что иранские ракеты типа Ababil или Fateh-360 Россия будет использовать по ближним целям, а "Искандеры" - по дальним.

Главной проблемой при сбития иранской "баллистики" могут стать особенности ее боевой части, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Иранские баллистические ракеты - подробно о них / Инфографика: Главред

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