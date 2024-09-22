Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

В результате удара по шахте есть двое погибших.

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РФ атаковала подстанции и шахту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В течение 21 сентября страна-агрессор Россия обстреляла энергообъекты в Сумской, Донецкой и Полтавской областях. На Сумщине обесточивались подстанция и бытовые потребители, говорится в сообщении Минэнерго.

Указывается, что в Полтавской области в результате атаки дронов на территории подстанции возник пожар - обесточивалась подстанция и потребители. Пожар ликвидирован. Питание частично восстановлено.

В Сумской области из-за обстрела возник пожар, обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

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В то же время в Днепропетровской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Линия включена в работу.

Тогда как из-за обстрела территории шахты в Донецкой области возник пожар, продукты горения в шахту не попадали.

"На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован. В результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу", - сообщает министерство.

Очереди отключений - детали / Инфографика: Главред

Графики отключения - ситуация со светом

Энергетики призывают продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, уменьшая колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1300 МВт.

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы сегодня - главное

В ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением ракет и ударных БпЛА типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить 71 беспилотник. По данным военных, всего в ночь на 22 сентября враг выпустил по Украине 2 ракеты Х-59/69 и 80 ударных БпЛА типа "Шахед".

Тогда как в субботу вечером оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке Харькова. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 21 человека.

Аварийные отключения - мнение эксперта

В интервью Главреду директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев рассказал, когда улучшится ситуация в энергетике и чего украинцам ждать зимой.

По его мнению, если удастся реализовать планы по защите и восстановлению энергообъектов до зимы, графики стабилизационных отключений будут 10-12 часов в сутки, а в солнечные дни и выходные, возможно, даже меньше.

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