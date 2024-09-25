Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

Также Москва сделала возможной "ядерную атаку" в ответ на агрессию против Беларуси.

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Путин угрожает "ответом" в случае массированных ударов по России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Диктатор России Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны.

Об изменениях ядерной доктрины Путин заявил в среду, 25 сентября. Это совпадает с проведением в Нью-Йорке дебатов Генассамблеи ООН, на которых, в частности, чуть раньше выступил и президент Владимир Зеленский.

Среди прочего, Кремль предлагает "ряд уточнений потенциального применения ядерного оружия":

видео дня

Агрессия против РФ неядерного государства вместе с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.

Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.

Что означают изменения в ядерной доктрине России Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине. Украина не владеет ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

Ядерный удар РФ - мнения экспертов

Ранее эксперты в комментарии WP утверждали, что "ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться Россией только в том случае, если "Путин почувствует угрозу существованию РФ в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что другого выхода нет".

Аналитики и чиновники, близкие к российским дипломатам, говорят, что вместо этого Путин ищет более взвешенный и ограниченный ответ Западу, если тот позволит Украине использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по России.

Напомним, Украина уже наносила удары по ключевым объектам ядерной триады России, в частности по базам стратегических бомбардировщиков и системам дальнего радиолокационного обнаружения. Единственный компонент ядерной триады, который остался нетронутым, - это Северный флот с атомными подводными лодками, крейсерами и ракетоносцами.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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