Курская операция вывела Украину из тупика: эксперт заинтриговал новыми шагами ВСУ

Операция ВСУ на Крушине стала критически важной, поскольку она прервала негативную динамику для Украины, заявил Максим Разумный.

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Курская операция изменила ход войны / Коллаж: Главред, фото: 41 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Курская операция позволила Украине не только перехватить инициативу на фронте, но и укрепить политическую позицию. Переговорная позиция Украины также стала сильнее. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический эксперт Максим Розумный.

"Курская операция прервала полосу неприятных для Украины событий, когда украинские войска отступали, а российские - развивали свое наступление, и выхода из этого тупика, казалось, не было. Такая ситуация сложилась весной этого года и затянулась. Все выглядело для нас если не трагично, то депрессивно. И это привело к тому, что наши партнеры начали терять веру в нашу победу", - отметил эксперт.

По его словам, хотя пока речь не идет о переговорах, это, безусловно, повлияет на переговорную позицию Украины в будущем.

Что касается перспектив, Розумный считает, что Курская операция может трансформироваться в оборонительную, направленную на удержание плацдарма. ВСУ будут угрожать российским войскам на Донбассе и проецировать угрозу вглубь России.

"А мы помним поход Пригожина 2023 года, когда он чуть ли не до Москвы не дошел, а отправлялся примерно из тех же мест, где мы сейчас, и развил наступление. То есть я думаю, что Вооруженные силы Украины закрепятся на том месте, где они сейчас находятся, и будут проецировать угрозы от Москвы до АЭС в Курчатове, а также угрожать группировке российских войск, которая находится южнее, на Донбассе", - спрогнозировал политический эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Курская операция ВСУ - последние новости

Напомним, в Курской области украинские Силы обороны провели успешную операцию, во время которой взяли в плен российских военных.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что для вытеснения ВСУ из Курской области России понадобится от полугода до года. Он пояснил, что россияне пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины могут начать новые операции на территории России, в частности в Белгородской и Брянской областях,. Политический эксперт Максим Разумный подчеркнул, что развитие ситуации в Курской области будет динамичным и не таким стабильным, как в оккупированных российскими войсками районах юга Украины.

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