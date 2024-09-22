В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

Зеленский ставит на то, что оборона ВСУ в Украине удержится, пока на территории России открывается второй фронт, считает Марк Милли.

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ВСУ провели дерзкую операцию и мощно ударили по Путину - Милли / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gov

Наступление Украины в Курской области стало неожиданностью и самой дерзкой авантюрой за период полномасштабной войны с агрессором Россией. Однако существует риск, при котором российские оккупанты в ближайшие месяцы могут пойти в масштабное контрнаступление и вытеснить украинские силы с удерживаемых территорий. Об этом заявил бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

"Это большой психологический удар по российскому мышлению, в частности по Путину, ведь впервые со времен Второй мировой войны украинцы проникли на российскую территорию", - цитирует его CBS News.

"Россияне могут сконцентрировать силы"

Впрочем, по мнению Милли, территория площадью около 1300 квадратных километров – лишь точка на российской карте, и обстановка может быть рискованной в ситуации, когда есть три открытых фланга.

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"Россияне могут сконцентрировать силы, отрезать их и разгромить украинцев", - предупредил эксперт.

В ближайшие месяцы оккупанты могут провести масштабное контрнаступление с целью возвращения территорий в Курской области.

"Это по крайней мере одна из возможностей, которая вполне может произойти в ближайшие месяцы", - предположил Милли.

Зеленский пошел на "просчитанный риск"

Как полагает Милли, Зеленский пошел на операцию в Курской области, поскольку надеется, что линии обороны в Украине удержатся в то время, пока на территории России открывается новый фронт.

"Он пошел на просчитанный риск, чтобы обеспечить себе сильную позицию для того, что, по его мнению, может стать началом каких-то переговоров, возможно, в следующем году", - добавил Марк Милли и подчеркнул, что риск заключается в том, продолжат ли Штаты поставлять Украине достаточные объемы вооружений. Если нет, то украинцам будет очень сложно вести борьбу.

Кто такой Марк Милли Марк Милли — генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов, ранее — 39-й глава штаба Армии США.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над около 100 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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