В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

Наступление Украины в Курской области стало неожиданностью и самой дерзкой авантюрой за период полномасштабной войны с агрессором Россией. Однако существует риск, при котором российские оккупанты в ближайшие месяцы могут пойти в масштабное контрнаступление и вытеснить украинские силы с удерживаемых территорий. Об этом заявил бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
"Это большой психологический удар по российскому мышлению, в частности по Путину, ведь впервые со времен Второй мировой войны украинцы проникли на российскую территорию", - цитирует его CBS News.
"Россияне могут сконцентрировать силы"
Впрочем, по мнению Милли, территория площадью около 1300 квадратных километров – лишь точка на российской карте, и обстановка может быть рискованной в ситуации, когда есть три открытых фланга.
"Россияне могут сконцентрировать силы, отрезать их и разгромить украинцев", - предупредил эксперт.
В ближайшие месяцы оккупанты могут провести масштабное контрнаступление с целью возвращения территорий в Курской области.
"Это по крайней мере одна из возможностей, которая вполне может произойти в ближайшие месяцы", - предположил Милли.
Зеленский пошел на "просчитанный риск"
Как полагает Милли, Зеленский пошел на операцию в Курской области, поскольку надеется, что линии обороны в Украине удержатся в то время, пока на территории России открывается новый фронт.
"Он пошел на просчитанный риск, чтобы обеспечить себе сильную позицию для того, что, по его мнению, может стать началом каких-то переговоров, возможно, в следующем году", - добавил Марк Милли и подчеркнул, что риск заключается в том, продолжат ли Штаты поставлять Украине достаточные объемы вооружений. Если нет, то украинцам будет очень сложно вести борьбу.
Кто такой Марк Милли
Марк Милли — генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов, ранее — 39-й глава штаба Армии США.
Что происходит в Курской области – новости по теме:
Украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области, написал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" – в районе Любимовки и на Курском направлении. Также у войск есть успехи в Глушковском районе.
В ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области. Американский аналитики считают, что украинские войска продвинулись на восток от Веселого, на юго-восток от Шептуховки и на юго-восток от Найденова.
Благодаря Курской операции удалось оттянуть около 42 тысячи российских военных с фронта в Украине на территорию РФ, сказал Владимир Зеленский. По его словам, поставленные задачи выполняются.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над около 100 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Другие новости:
- Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФ
- Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт
- Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред