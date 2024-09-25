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На Курщине есть удачные действия Сил обороны: в ЦПД заинтриговали новостями

Даяна Швец
25 сентября 2024, 19:34
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Оккупанты паникуют и не понимают, как комментировать события, которые сейчас происходят в Курской области.
ВСУ, Курск
ВСУ, вероятно, перешли к контрнаступательным действиям на Курщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Силам обороны Украины, скорее всего, провели успешную операцию в Курской области. Деталями поделился руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"На Курщине есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают как комментировать вражеские военкоры. Потому что понимают, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать туда с других направлений еще больше сил", - отметил руководитель ЦПД.

В свою очередь военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что враг формирует подразделения, которые, вероятно, будут использовать на Курском направлении.

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Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

"Я даже видел определенные выводы, относительно намерений командования противника довести общую численность группировки "Курск" где-то до 65-70 тысяч человек, что собственно и позволит ему перейти к "планомерному вытеснению" ВСУ из "Курской губернии".В этом отношении стоит сравнить эти НАМЕРЕНИЯ с реальным положением резервов противника на Белгородском направлении, потому что это позволит более-менее адекватно определить приоритетность (и соответственно) очередность выполнения войсками УВ "Север" выше сформулированных задач", - говорит эксперт.

Кто такой Константин Машовец

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Принимал участие в АТО на Донбассе.

Однако, как подчеркивает Машовец, российским войскам по этому направлению явно не хватает сил, чтобы одновременно контратаковать в районе Глубокого и одновременно пробовать пробиться на сами Липцы.

"Таким образом, какой вывод можно сделать на основе оценки всего этого соотношения распределения сил и средств противника? Очевидно, что для командования УВ "Север" - "Курск важнее чем санитарная зона в Харьковской области", - пришел к выводу военный обозреватель.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Кстати, эксперт Максим Разумный заинтриговал новыми шагами ВСУ. По его словам, Курская операция вывела Украину из тупика.

Также Разумный дал неожиданный сценарий боев. Он считает, что Путин хочет выбить ВСУ с Курщины до 1 октября.

Кроме этого, позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области. Рейтинг кремлевского диктатора после прорыва украинских сил на территорию РФ заметно просел, убежден Розумный.

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