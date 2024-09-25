'Выходить из целых населенных пунктов': военный предупредил о потере Донбасса

Как объясняет военный, ВСУ за последние три месяца подвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении.

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Военный Карпюк поделился ситуацией на Донбассе / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Украинских защитников в Донецкой области преследуют серьезные проблемы и серьезные трудности. Ситуация осложняется из-за потери позиций, которые были укреплены годами, и невозможность обустроить новые из-за быстрого движения фронта.

Деталями поделился в своих соцсетях военный Александр Карпюк.

По его словам, "нас за последние три месяца подвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении". К сожалению, новые позиции не удается обустроить должным образом, поскольку "фронт движется быстрее, чем есть время их сделать и обеспечить".

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"Мы потеряли по факту возможность размещения в Селидово, Покровске, Новогродовке, и других населенных пунктах, где до этого размещались тысячи военных. Сейчас размещать таки огромные силы и средства, которые находятся на Донецком направлении - очень проблематично. Все посадки даже заняты", - подчеркнул он.

​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Также ситуация осложняется тем, что у оккупантов есть контроль над Донецком и его агломерацией, а Силы обороны не имеют таких возможностей.

"Многие основные логистические дороги уже или перерезаны, или под огневым контролем россиян. Еще есть резервные пути перемещения, но только над ними возьмут контроль вражеские фпвишники - придется выходить из целых населенных пунктов. Ну и сейчас мы растянуты по линии фронта, несколько наших подразделений в полукотлах, и только на то чтобы они там выживали- тратятся огромные ресурсы", - добавляет он.

Военный подытожил, что впереди могут быть сложные времена: нас ждет сложная зима и сложные решения.

Оккупация Донбасса Незаконная временная оккупация Донбасса - боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и предшествовавшие полномасштабному кровавому вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года.

Обострение ситуации на Донбассе - что известно

ВСУ держат оборону на окраинах города, однако, к сожалению, вражеские ДРГ прорываются в Угледар. Оккупанты пытаются окружить город, который стал крепостью украинских защитников, однако получают "по зубам".

К сожалению, эксперты выдвигают предположение, что Украина может потерять Угледар. Дело в том, что вариантов выхода ВСУ из этой ситуации с малыми потерями не так много.

Кроме этого, боец ВСУ выражает опасность, что война может остановиться уже в 2025-м. Мадьяр предполагает, что такой сценарий, вероятно, произойдет из-за наложения, в частности политических, обстоятельств извне.

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