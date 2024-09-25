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Война может остановиться уже в 2025 году: боец ВСУ раскрыл опасность

Яна Ставская
25 сентября 2024, 13:45обновлено 25 сентября, 14:21
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Украинцам такой сценарий вряд ли понравится, отметил "Мадяр".
Война может остановиться уже в 2025 году: боец ВСУ раскрыл опасность
Когда закончится война в Украине - военный дал прогноз / Коллаж Главреда. Фото: "Птахи Мадяра" 414ОБ, facebook.com/35obrmp

Война в Украине может приостановиться в течение года, считает командир спецподразделения БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Броуди "Мадяр".

В эфире телеканала Киев он отметил, что это, вероятно, произойдет из-за наложения, в частности политических, обстоятельств извне.

По мнению "Мадяра", такой вариант вряд ли удовлетворит украинцев.

видео дня

"Что касается текущих прогнозов, то они так или иначе переплетаются с политическими составляющими. Я не уполномочен такие вещи комментировать. По моему мнению, сложатся обстоятельства, которые в течение года ту войну приостановят. И это вряд ли будет удовлетворительный вариант, но на этом и ограничимся", - сказал "Мадяр".

Война в Украине - прогноз Мадяра, смотрите видео:

Кто такой "Мадяр"?

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БроудиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птахи Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Переговоры с Россией - последние новости

Украина ведет работу над подготовкой плана победы, который станет стартом и фундаментом для переговоров с агрессором Россией в любом формате. Три пункта плана уже готовы, заявил президент Владимир Зеленский накануне.

Однако Россию все еще интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства, отметили в Институте изучения войны.

план победы, план перемоги
План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Заморозка войны - мнения экспертов

Наиболее реалистичной сейчас является перспектива замораживания войны в Украине. И соответствующие договоренности о замораживании могут быть достигнуты не обязательно открыто, а возможно кулуарно. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

"Наиболее реалистичной является перспектива замораживания конфликта, и для этого не нужны никакие официальные переговоры. Это может произойти примерно так, как и с обменом военнопленными. Где-то там какие-то кулуарные договоренности есть, и вдруг кто-то, например, Эрдоган, выходит и говорит: договорились о безусловном прекращении огня", - отметил он.

Как высказался в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, скорее всего, одним из ключевых вопросов обсуждения Западом любых мирных планов будет именно вопрос статуса временно оккупированных Россией территорий.

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