УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

Юлия Закрепа
25 сентября 2024, 07:44
281
Мир находится в "эпохе эпической трансформации" - в ООН заявили о серьезных вызовах для общества.
'Беспредельный кошмар поглотит все': генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире
В ООН заявили о тяжелой ситуации в мире / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что безнаказанность, неравенство и неопределенность ведут современную цивилизацию к "пороховой бочке, которая рискует поглотить мир".

Открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН, Гутерриш сказал, что мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с вызовами, которых раньше не видели, с углублением геополитических разногласий, нагревом планеты и войнами, которые бушуют на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся, передает AP.

"Мы идем к невероятному - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир. Однако проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно решить", - сказал Гутерриш.

видео дня

Гутерриш назвал ситуацию в Газе "непрекращающимся кошмаром, который грозит захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.

Гутерриш сказал, что для того, чтобы преодолеть вызовы, нужно противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" - неопределенности неуправляемых рисков, неравенства, которое лежит в основе несправедливости и оскорблений, и безнаказанности, которая подрывает международное право и основополагающие принципы ООН.

Инфографика НКДАР ООН
Что известно о РАГБЭП ООН / Инфографика: Главред

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны. Так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией, но он добавил, что не верит, "что Путин сейчас готов к настоящим переговорам".

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года. Если выбрать сценарий с прекращением огня, то такой поворот событий теоретически возможен даже в этом году в ноябре-декабре.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ООН Совбез ООН новости Украины Антониу Гуттериш
Реклама

Главное за день

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

09:00 Интервью
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:53 Украина
"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:44 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 43497

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь 15322

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность 7580

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 5507

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Последние новости

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязь

09:00

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

08:20

Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
08:04

Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

07:44

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:41

У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

07:01

"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Реклама
06:10

Германия, политический экстремизм и риски для Украинымнение

05:55

Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

05:10

Что значит слово "серендипність": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:30

Большинство не догадывается: что означают цифры на яйцах

04:00

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

03:25

Любовь застанет врасплох: 4 знака, которые встретят родственную душу в октябре

02:48

Нужно найти "Джип" среди "Фордов": на решение головоломки есть всего 8 секунд

01:34

Еще 2 области России под угрозой: ВСУ могут начать новые операции на территории РФВидео

01:00

Найти желудь за 11 секунд: могут справиться только люди со зрением ястреба

24 сентября, вторник
23:09

Как навсегда остановить образование конденсата на окнах: нужно сделать лишь одну вещь

22:52

"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

Реклама
22:49

Наташа Королева опозорила свою беззубую невестку - что произошло

22:31

РФ все средства перебросила на это направление: военный рассказал о сложной ситуации в Угледаре

22:25

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - списокВидео

22:01

"Перспектива обороны растает на глазах": один большой город может оказаться в оккупации

21:37

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:21

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

21:16

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войныВидео

20:57

Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

20:50

Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одеждыВидео

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

Реклама
18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять