'Беспредельный кошмар поглотит все': генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что безнаказанность, неравенство и неопределенность ведут современную цивилизацию к "пороховой бочке, которая рискует поглотить мир".
Открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН, Гутерриш сказал, что мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с вызовами, которых раньше не видели, с углублением геополитических разногласий, нагревом планеты и войнами, которые бушуют на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся, передает AP.
"Мы идем к невероятному - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир. Однако проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно решить", - сказал Гутерриш.видео дня
Гутерриш назвал ситуацию в Газе "непрекращающимся кошмаром, который грозит захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.
Гутерриш сказал, что для того, чтобы преодолеть вызовы, нужно противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" - неопределенности неуправляемых рисков, неравенства, которое лежит в основе несправедливости и оскорблений, и безнаказанности, которая подрывает международное право и основополагающие принципы ООН.
Что известно о The Associated Press?
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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны. Так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией, но он добавил, что не верит, "что Путин сейчас готов к настоящим переговорам".
Политический эксперт Максим Разумный заявил, что есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года. Если выбрать сценарий с прекращением огня, то такой поворот событий теоретически возможен даже в этом году в ноябре-декабре.
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