'Беспредельный кошмар поглотит все': генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

Мир находится в "эпохе эпической трансформации" - в ООН заявили о серьезных вызовах для общества.

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В ООН заявили о тяжелой ситуации в мире / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что безнаказанность, неравенство и неопределенность ведут современную цивилизацию к "пороховой бочке, которая рискует поглотить мир".

Открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН, Гутерриш сказал, что мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с вызовами, которых раньше не видели, с углублением геополитических разногласий, нагревом планеты и войнами, которые бушуют на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся, передает AP.

"Мы идем к невероятному - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир. Однако проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно решить", - сказал Гутерриш. видео дня

Гутерриш назвал ситуацию в Газе "непрекращающимся кошмаром, который грозит захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.

Гутерриш сказал, что для того, чтобы преодолеть вызовы, нужно противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" - неопределенности неуправляемых рисков, неравенства, которое лежит в основе несправедливости и оскорблений, и безнаказанности, которая подрывает международное право и основополагающие принципы ООН.

Что известно о РАГБЭП ООН / Инфографика: Главред

Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны. Так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией, но он добавил, что не верит, "что Путин сейчас готов к настоящим переговорам".

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года. Если выбрать сценарий с прекращением огня, то такой поворот событий теоретически возможен даже в этом году в ноябре-декабре.

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