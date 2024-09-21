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Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией

Андрей Ганчук
21 сентября 2024, 11:36обновлено 21 сентября, 13:19
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Украина уже подготовила три пункта плана, на базе которого Киев будет готов говорить с Россией в любом формате, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Россия
Украина готова говорить с Россией на базе своего плана победы - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина ведет работу над подготовкой плана победы, который станет стартом и фундаментом для переговоров с агрессором Россией в любом формате. Три пункта плана уже готовы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - рассказал украинские гарант на встрече с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает РБК-Украина.

Три пункта плана готовы

По словам главы государства, Украина работает над планом, три пункта из которого уже готовы.

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"Еще будут встречи офлайн и онлайн"

Зеленский также напомнил, что Украина уже провела встречи с партнерами в рамках разных форматов.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн", - добавил он.

План будет готов в начале ноября

Президент акцентировал внимание на том, что мирный план Украины должен быть готов к началу ноября, и на его базе Киев будет готов говорить с Москвой.

"И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну", - объяснил ситуацию гарант.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что по состоянию на сегодня Россия намерена продолжать войну.

Мирный план Украины – главные новости по теме:

Украина до конца ноября намерена разработать план мира, говорил еще в июле Владимир Зеленский. Он отметил, что нужно сохранить единство западного мира по вопросу войны, чтобы Москва даже не надеялась на другие варианты развития событий.

На следующей неделе Зеленский отправится в США и представит Байдену план мира. Кроме того, он встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харис и Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский рассказал о плане победы Украины. Запуск механизмов, которые предлагает Киев, зависит от позиции США. Документ предполагает быстрые и уверенные действия, направленные на помощь украинскому государству с октября по декабрь.

Формула мира инфографика
Кратко о формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры с Россией
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