Интересует капитуляция Украины: почему РФ симулирует интерес к переговорам - ISW

Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики вспомнили ряд событий. Прежде всего интервью президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе разговора глава государства заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на любых разумных условиях и симулирует интерес к переговорам.

Зеленский отметил, что Украина пригласила РФ принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии.

22 сентября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет, повторив нежелание РФ вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины. Также Песков назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова недавно заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или любых "таких саммитах".

Подытоживая, Институт изучения войны считает, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

По мнению аналитиков, Москва будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад оказать давление на украинское государство с целью добиться уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.