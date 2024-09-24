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Интересует капитуляция Украины: почему РФ симулирует интерес к переговорам - ISW

Мария Николишин
24 сентября 2024, 08:12
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Кремль не заинтересован участвовать во втором саммите мира.
Интересует капитуляция Украины: почему РФ симулирует интерес к переговорам - ISW
Мирные переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики вспомнили ряд событий. Прежде всего интервью президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе разговора глава государства заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на любых разумных условиях и симулирует интерес к переговорам.

Зеленский отметил, что Украина пригласила РФ принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии.

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22 сентября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет, повторив нежелание РФ вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины. Также Песков назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова недавно заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или любых "таких саммитах".

Подытоживая, Институт изучения войны считает, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

По мнению аналитиков, Москва будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад оказать давление на украинское государство с целью добиться уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Интересует капитуляция Украины: почему РФ симулирует интерес к переговорам - ISW
Украинская "Формула мира" / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский уже говорил, что Украина ведет работу над подготовкой плана победы, который станет стартом и фундаментом для переговоров с агрессором Россией в любом формате. Три пункта плана уже готовы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявлял, что Украина хочет начать переговоры об установлении мира во время второго Саммита мира, который состоится в ноябре. Даже если россияне не примут в нем участие, будут другие страны, благодаря которым переговорный процесс запустят.

Кроме того, некоторые партнеры Украины рассматривают возможность окончания войны в Украине уже в 2025 году. Они обсуждают возможность переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной.

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