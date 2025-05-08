Умерло 12 человек: кого из актеров сериала "Сваты" уже нет в живых

Во время съемок сериала "Сваты" умерло большое количество актеров.

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Кто из актеров умер из сериала "Сваты" / Коллаж Главред, фото скриншот

Сериал "Сваты" когда-то траслировался по украинскому ТВ и был одним из любимых для украинских зрителей. Сюжет был закручен вокруг взаимоотношений двух семей - их приключений, посиделок, ссор и примирений.

Часть сцен была снята в Киеве, украинских Карпатах, Турции, Греции и в украинском Крыму.

Однако после аннексии Крыма и полномасштабного вторжения террористической России в Украину, многие понятия стали спорными, а большая часть актеров поддержала террориста-Путина.

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В частности, главные звезды - Федор Добронравов, который сыграл роль Ивана Бутько, а также его партнерша по сериалу Татьяна Кравченко, которая прославилась ролью Валюхи, поддержали убийцу-Путина, а также смерти мирных украинцев.

Особенно отличилась актриса, сыгравшая роль Ларисы - Олеся Железняк. Она выступала за Путина, признавалась ему в любви, несмотря на то, что несколько лет снималась в Украине, в составе украинской команды.

Между тем, многих актеров, которые снимались в этом сериале, уже нет в живых. И речь идет даже не о двух-трех человек, а о 12-ти.

Владимир Зельдин

31 октября 2016 года не стало российского актера Владимира Зельдина. Он сыграл роль отца Ольги Николаевны. Актер снимался с 1938 года и дожил до 101 года. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность.

Владимир Зельдин дожил до 101 года / Скриншот видео

Ольга Аросева

Его экранную супругу и маму Ольги Николаевны - Людмилу Степановну. Она появилась в 4 и 5 сезонах шоу. 13 октября 2013 года актриса "Сватов" умерла после долгой борьбы с онкологическим заболеванием на 88 году жизни.

Ольга Аросева сыграла мать Ольги Николаевны / Скриншот

Галина Опанасенко

Актриса Галина Опанасенко сыграла роль соседки Никитичны, у которой в одной из серий Митяй и Иван украли козу, чтобы та предсказала результат футбольного матча и они могли выиграть на тотализаторе. Актриса умерла в 2013 году.

Галина Опанасенко умерла в 2013 году / Скриншот

Александр Бондаренко

Бондаренко появился в образе таксиста в 6-м сезоне. Всего же в его фильмографии более 40 работ. Умер Бондаренко 29 января 2013 года прямо на сцене. Он скончался до приезда скорой в возрасте 53 года.

Бондаренко умер прямо на сцене / скриншот

Максим Шпаковский

В результате ДТП погиб актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский. Его сбила машина в городе Севастополь в возрасте 49 лет. Отметим, Шпаковский появился в сериале "Сваты" в 4 сезоне в роли рэкетира, также он часто снимался в эпизодических ролях в кино.

Умер Шпаковский, который сыграл рэкетира / Скриншот

Иван Марченко

В 6-м сезоне также снялся актер Иван Марченко. Он получил в проекте небольшую роль психотерапевта, когда в депрессии якобы был Иван Бутько, переживающий кризис среднего возраста.

Актер сыграл роль психотерапевта / Скриншот

Анатолий Барчук

Актер Анатолий Барчук сыграл роль свата Митяя. Тогда они приехали на свадьбу к сыну и поменялись домами с Иваном Бутько и Валюхой.

Митяй и его сваты / Скриншот

Олег Треповский

Олег Треповский также снялся в 3-м сезоне шоу, сыграл директора хлебозавода, на котором работают Бутько. Тогда, по сюжету сериала, хлебзавод встал и Бутько решает бюрократические вопросы.

Директор хлебзавода / Скриншот

Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

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