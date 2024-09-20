Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

В течение последних нескольких месяцев Украина, западные союзники и даже страна-агрессор Россия активно обсуждают возможность мирных переговоров. Хотя у врага это заканчивается пустыми обещаниями и заявлениями, другие стороны вполне серьезно подходят к этому вопросу.
Несмотря на это в планах Украины и в дальнейшем продолжать поддерживать боеспособность армии в течение 2025 года. Запад тоже настроен на продолжение поддержки украинской армии.
Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. По его словам, Путин также подписал указ об увеличении личного состава армии, что свидетельствует о готовности воевать дальше.
Однако, в отличие от РФ, Украина хочет начать переговоры об установлении мира во время второго Саммита мира, который состоится в ноябре. Даже если россияне не примут в нем участие, будут другие страны, благодаря которым переговорный процесс запустят.
"Это упомянутые мной Индия, Турция, Китай и Бразилия. И этот переговорный процесс будет продолжаться именно в таком ключе. Условно говоря, второй Саммит мира проходит в ноябре, следующий - в декабре, еще один - в январе, и весь процесс будет затягиваться. Они будут выставлять условия нам, мы - им, будет давление, будут удары как на территории России, так и на территории Украины", - пояснил аналитик.
Смотрите видео о возможности переговоров и окончании войны в Украине в ближайшие годы:
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
Возможность мирных переговоров с Россией
Напомним, что Украина неоднократно подчеркивала важность достижения справедливого мира, еще до первого Саммита мира, однако Российская Федерация не готова к проведению реальных переговоров. Как заявил секретарь СНБОУ Александр Литвиненко, стратегическая культура российского руководства отличается от привычного, демократического подхода.
Несмотря на это многие союзники Украины ищут пути для проведения переговоров между Украиной и РФ. Недавно лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, председателем которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось о том, что российские чиновники, в свою очередь, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.
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