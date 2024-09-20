Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

Не в зависимости от присутствия представителей РФ на втором Саммите мира, Украина начнет переговорный процесс.

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Несмотря на перспективу завершения войны Украина готовится поддерживать армию в дальнейшем / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, скриншот

В течение последних нескольких месяцев Украина, западные союзники и даже страна-агрессор Россия активно обсуждают возможность мирных переговоров. Хотя у врага это заканчивается пустыми обещаниями и заявлениями, другие стороны вполне серьезно подходят к этому вопросу.

Несмотря на это в планах Украины и в дальнейшем продолжать поддерживать боеспособность армии в течение 2025 года. Запад тоже настроен на продолжение поддержки украинской армии.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. По его словам, Путин также подписал указ об увеличении личного состава армии, что свидетельствует о готовности воевать дальше.

Однако, в отличие от РФ, Украина хочет начать переговоры об установлении мира во время второго Саммита мира, который состоится в ноябре. Даже если россияне не примут в нем участие, будут другие страны, благодаря которым переговорный процесс запустят.

"Это упомянутые мной Индия, Турция, Китай и Бразилия. И этот переговорный процесс будет продолжаться именно в таком ключе. Условно говоря, второй Саммит мира проходит в ноябре, следующий - в декабре, еще один - в январе, и весь процесс будет затягиваться. Они будут выставлять условия нам, мы - им, будет давление, будут удары как на территории России, так и на территории Украины", - пояснил аналитик.

Смотрите видео о возможности переговоров и окончании войны в Украине в ближайшие годы:

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Возможность мирных переговоров с Россией

Напомним, что Украина неоднократно подчеркивала важность достижения справедливого мира, еще до первого Саммита мира, однако Российская Федерация не готова к проведению реальных переговоров. Как заявил секретарь СНБОУ Александр Литвиненко, стратегическая культура российского руководства отличается от привычного, демократического подхода.

Декларация Саммита мира / Инфографика: Главред

Несмотря на это многие союзники Украины ищут пути для проведения переговоров между Украиной и РФ. Недавно лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, председателем которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось о том, что российские чиновники, в свою очередь, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.

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