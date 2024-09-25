УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico

Алёна Воронина
25 сентября 2024, 09:57
288
Но таким способом Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи.
Белый дом нашел 'обходной путь', чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico
Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине/ коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНИАН

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять военную помощь Украине. Администрация американского президента Джо Байдена работает над "планом Б", чтобы расширить свои полномочия для отправки в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 млрд долларов до окончания финансового года в конце сентября.

Используя этот "обходной путь", администрация Байдена может объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы. Но таким образом США смогут отправить Украине только такие виды вооружения, которые уже ранее поставлялись, а новые типы вооружения, которых не было в предыдущих поставках, в список не попадут. Об этом пишет Politico.

Полномочия по предоставлению помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству.

видео дня

Пентагон с полномочиями по оказанию помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, имеет возможность использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США. Однако эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы - позволит Пентагону продолжить поставки оружия в Киев. Но в рамках этого метода США не смогут поставлять новые типы оружия, которых не было в предыдущих поставках", - отмечает издание.

По словам представителя Пентагона подполковника Чарли Дица, при условии своевременной реализации поставки оружия "без проблем" могут продолжиться и после окончания финансового года.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов - стало известно, что в него войдет. Украина может получить в рамках нового пакета помощи, в частности, патрульные катера и дополнительные боеприпасы.

Также ранее сообщалось, что США предоставят уникальные авиабомбы к самолетам. Эти авиабомбы способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

В то же время в Washington Post рассказали, почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие. В Вашингтоне продолжается обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь
Реклама

Главное за день

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

11:58 Украина
Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

11:29 Синоптик
Кабмин увеличил выплаты семьям погибших военных и раненым бойцам

Кабмин увеличил выплаты семьям погибших военных и раненым бойцам

10:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 51009

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь 19016

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 9267

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность 8438

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

Последние новости

11:58

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

11:29

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

11:23

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Весам - успех, Скорпионам - гармония, Стрельцам - переменыВидео

11:12

Не все догадываются: что означает квадрат с кругом внутри на этикетке одежды

10:46

Кабмин увеличил выплаты семьям погибших военных и раненым бойцам

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт ПрокипПри температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип
10:45

"Света может не быть по 18 часов": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

10:34

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - потеря, Обезьянам - разрыв отношений

10:16

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Ракам - праздник, Львам - изобилие, Девам - радостьВидео

10:12

Когда начнется отопительный сезон 2024 года: к чему готовиться украинцам

Реклама
09:58

"Большая территория заражена": к каким последствиям привел взрыв ракеты "Сармат"

09:57

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico

09:52

"Перебежчики и предатели": в РФ призвали Пугачеву и Орбакайте лишить всего

09:18

РФ может захватить весь Угледар: в ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязьВидео

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

08:20

Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

08:04

Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

07:44

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:41

У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

Реклама
07:01

"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

06:10

Германия, политический экстремизм и риски для Украинымнение

05:55

Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

05:10

Что значит слово "серендипність": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:30

Большинство не догадывается: что означают цифры на яйцах

04:00

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

03:25

Любовь застанет врасплох: 4 знака, которые встретят родственную душу в октябре

02:48

Нужно найти "Джип" среди "Фордов": на решение головоломки есть всего 8 секунд

01:34

Еще 2 области России под угрозой: ВСУ могут начать новые операции на территории РФВидео

01:00

Найти желудь за 11 секунд: могут справиться только люди со зрением ястреба

24 сентября, вторник
23:09

Как навсегда остановить образование конденсата на окнах: нужно сделать лишь одну вещь

22:52

"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

22:49

Наташа Королева опозорила свою беззубую невестку - что произошло

22:31

РФ все средства перебросила на это направление: военный рассказал о сложной ситуации в Угледаре

22:25

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - списокВидео

22:01

"Перспектива обороны растает на глазах": один большой город может оказаться в оккупации

21:37

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:21

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

21:16

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войныВидео

20:57

Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

Реклама
20:50

Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одеждыВидео

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять