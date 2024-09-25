Белый дом нашел 'обходной путь', чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico

Но таким способом Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи.

https://glavred.info/ukraine/belyy-dom-nashel-obhodnoy-put-chtoby-prodolzhit-predostavlyat-oruzhie-ukraine-politico-10599923.html Ссылка скопирована

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине/ коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНИАН

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять военную помощь Украине. Администрация американского президента Джо Байдена работает над "планом Б", чтобы расширить свои полномочия для отправки в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 млрд долларов до окончания финансового года в конце сентября.

Используя этот "обходной путь", администрация Байдена может объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы. Но таким образом США смогут отправить Украине только такие виды вооружения, которые уже ранее поставлялись, а новые типы вооружения, которых не было в предыдущих поставках, в список не попадут. Об этом пишет Politico.

Полномочия по предоставлению помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству.

видео дня

Пентагон с полномочиями по оказанию помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, имеет возможность использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США. Однако эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы - позволит Пентагону продолжить поставки оружия в Киев. Но в рамках этого метода США не смогут поставлять новые типы оружия, которых не было в предыдущих поставках", - отмечает издание.

По словам представителя Пентагона подполковника Чарли Дица, при условии своевременной реализации поставки оружия "без проблем" могут продолжиться и после окончания финансового года.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов - стало известно, что в него войдет. Украина может получить в рамках нового пакета помощи, в частности, патрульные катера и дополнительные боеприпасы.

Также ранее сообщалось, что США предоставят уникальные авиабомбы к самолетам. Эти авиабомбы способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

В то же время в Washington Post рассказали, почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие. В Вашингтоне продолжается обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред