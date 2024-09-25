Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них. Кроме того, защитники неба сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что армия РФ атаковала Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. Одесская область была атакована четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя было сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Еще четыре вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на 24 сентября в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА. Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника.
В эту ночь российская оккупационная армия нанесла серию массированных авиаударов по Запорожью. Погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.
23 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Известно, что РФ 6 раз ударила по Запорожью. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины. Пострадали шесть человек.
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