Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

Оккупанты запустили 8 ракет и 32 дрона. Противовоздушная оборона работала в десяти областях Украины.

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Силы ПВО сбили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, западное ОТО НГУ

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них. Кроме того, защитники неба сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что армия РФ атаковала Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. Одесская область была атакована четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя было сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Еще четыре вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 24 сентября в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА. Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника.

В эту ночь российская оккупационная армия нанесла серию массированных авиаударов по Запорожью. Погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

23 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Известно, что РФ 6 раз ударила по Запорожью. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины. Пострадали шесть человек.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

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