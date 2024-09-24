13-летняя девочка и 15-летний парень ранены в результате российских атак по Запорожью.

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Спасатели показали последствия обстрела Запорожья / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Российская оккупационная армия нанесла серию массированных авиаударов по Запорожью. Погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, 23 сентября после 21:00 в течение двух часов армия РФ нанесла серию авиаударов по областному центру.

Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома и еще один полностью уничтожен.

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Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки, гаража и открытой территории. В ходе ликвидации последствий волонтеры вывели из разрушенного дома собаку и передали соседям.

Всего к работам привлекалось 67 спасателей и 13 единиц техники.

Тем временем глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что за сутки оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг нанес три ракетных удара по Запорожью и Растущему.

"Один человек погиб и еще 6 человек, среди которых 13-летняя девочка и 15-летний парень, ранены в результате российских атак по Запорожью", - добавил Федоров.

Смотрите видео - Спасатели ГосЧС ликвидируют последствия обстрела Запорожья:

Обстрелы Запорожья армией РФ - последние новости

23 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Известно, что РФ 6 раз ударила по Запорожью. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины. Пострадали шесть человек.

Поздно вечером 2 сентября российская оккупационная армия обстреляла город Запорожье. В результате два человека погибли, еще двое - ранены. В частности, погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина, 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения в результате российской атаки по Запорожью.

В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Один человек погиб, двое - ранены.

КАБы - что о них известно / Инфографика: Главред

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