'Время себя заявить': эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

Было бы "очень логичным", чтобы Байден изменил отношение США к Украине и войне, приняв "если не целый план победы, то по крайней мере существенные части".

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Байден может поддержать план победы Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Сейчас на кону судьба не только Украины, но и всего мира. Многих интересует вопрос, рискнет ли президент США Джо Байден поддержать план победы Владимира Зеленского в последние месяцы у власти. Ответ на этот вопрос дал в эфире Radio NV профессор политологии в Ратгерском университете, специалист по изучению Украины, России и стран бывшего СССР Александр Мотыль.

"Байден известен тем, что он медленно реагировал на все вещи. Как сами знаете, его критиковали украинцы и американцы, что он мало, поздно всегда давал оружие, амуницию и так далее. Поскольку это уже, так сказать, черта его характера, которая уже определилась несколько лет назад, можно предполагать, что он радикально не изменит своего отношения к событиям", - заявил Мотыль.

По мнению профессора политологии, вероятнее всего, Байден, которого критикуют за недостаток радикализма и медлительность, придет к решению, что "именно теперь время мне себя заявить и оставить своему преемнику или преемнице госпоже Харрис такую или иную политику".

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"Это было бы очень даже неплохо для него, с точки зрения истории, что он за последние свои месяцы у власти принял такие дальновидные, радикальные, важные решения. Тем более, что он знает, лучше чем кто-либо, что хотя шансы у Харрис гораздо лучше, чем были у него, нигде не записано, что она выиграет - она может выиграть. Теперь выглядит, что выиграет, потому что имеет на 2-2,5% больше, чем Трамп. Но американская политика так изменчива, что она может проиграть. Трамп победил Хиллари Клинтон: она тоже лидировала, а потом проиграла. Так что не известно", - добавил Мотыль.

​ План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Не стоит упускать из виду, по мнению профессора, что последние опросы показывают, что Палата представителей Конгресса США останется под контролем республиканцев, а также в их руки может перейти Сенат.

"В таком случае, даже если будет у власти Харрис, любая ее инициатива будет заторможена со стороны самого Конгресса. Это может включить и политику в отношении Украины, России, войны. Возможно, что нет. Но здесь есть определенная серьезная опасность, что она станет президентом, или еще хуже, - что Трамп станет президентом, - и он тогда будет иметь всевластие, а она будет иметь минимальную власть, потому что фактически две ветви Конгресса будут против нее", - пояснил профессор политологии.

Как итог, Мотыль подчеркивает, что с прагматической и исторически-личностной точки зрения было бы "очень логичным", чтобы Байден изменил отношение США к Украине и войне, приняв "если не целый план победы, то по крайней мере определенные существенные части".

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Возможность окончания войны в Украине и позиция США

Как известно, в ОП ответили, возможны ли сценарии территориальных уступок и войны в длинную. Подобные варианты развития событий, по словам советника главы Офиса Президента, имели смысл в начале войны, а не сейчас .

Однако, несмотря на все споры, Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине. Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи .

Существует также информация о том, что Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом. Главной целью визита Зеленского в США является передача плана победы Украины президенту Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис.

А вот Трамп заявил, что встречи с Зеленским не будет. Издание AP отмечает, что, выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

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