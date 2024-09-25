Территориальные уступки и война в долгую: в ОП ответили, возможны ли такие сценарии

Подобные варианты развития событий, по словам советника главы Офиса Президента, имели смысл в начале войны, а не сейчас.

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Украина сейчас находится не на той позиции, чтобы идти на уступки агрессору / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Последние месяцы Украина и западные партнеры активно обсуждают возможные пути окончания полномасштабной войны, которую развернула страна-агрессор Россия. В сторону Украины звучат различные предложения, даже те, которые не предусматривают справедливый мир в нынешних условиях.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии РБК-Украина, что варианты любых территориальных уступок врагу, или затяжной войны не являются приемлемыми на данном этапе противостояния.

"Наши партнеры, некоторые из них говорят о том, что война может быть долгой. А зачем вы это делаете? У меня всегда вопрос. Ну, смотрите, понятны ресурсные возможности России, понятны производственные возможности России, поняли, что Россия сегодня в ресурсном дефиците, так же как и Украина. И поэтому опирается на ресурсные возможности Ирана, Северной Кореи", - отметил Подоляк. видео дня

Из-за тяжелых социальных испытаний страны-агрессора разговоры о войне в долгую советник главы ОП называет нецелесообразными. В то же время, он отметил, что сейчас есть три важных фактора для окончания войны в Украине.

Первый - это как раз политические решения иностранный лидеров и организаций, таких как НАТО. Второй заключается в экономических решениях, например, по использованию замороженных активов России, или введение эмбарго.

Ключевым фактором Подоляк называет увеличение возможностей для ударов по территории врага. В этом важную роль сыграют как и инвестиции в военное производство, так и поставки западной техники.

"Ну, это настолько уже очевидно, что тут не надо говорить про "10-летие", "2026 год", "надо уступить с территориями". Это все какая-то странная история для меня. Почему? Потому что в начале полномасштабного вторжения я бы это понимал. Сегодня - никакой логики. Просто заявляют тезисы, которые нельзя логически объяснить", - добавил он.

Кто такой Михаил Подоляк? Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Возможность окончания войны в Украине

Напомним, что Украина перешла к решительным шагам, чтобы остановить российскую агрессию. В частности эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что визит Зеленского в США является подготовкой сильной позиции для переговоров с РФ.

Хотя накануне президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией, однако он станет мостиком к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Накануне командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр" сообщал, что по его мнению, война в Украине может приостановиться в течение года. Он отметил, что это, вероятно, произойдет из-за наложения, в частности политических, обстоятельств извне.

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