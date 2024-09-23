Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Представитель кремлевского диктатора Путина с осторожностью взялся комментировать план окончания войны Украины.

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Россия якобы готова рассмотреть предложение Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия, Президент России

В понедельник, 23 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков вышел с заявлением относительно плана победы Украины, передают росСМИ. По его словам, Кремль изучит его, но при одном условии.

Песков утверждает, что страна-агрессор Россия будет готова рассмотреть предложение Украины после публикации в официальных источниках, до этого времени любой анализ в Кремле называют невозможным.

"Невозможно делать какой-то анализ, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то из официальных источников будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим ее. Пока очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной", - заявил Песков во время брифинга. видео дня

Заметим, что президент Зеленский план победы называл фундаментальным для будущих переговоров с Россией, однако не начнет ли РФ снова манипулировать и отказываться от реально справедливой модели окончания войны в Украине пока неизвестно.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

План победы Украины и подготовка к окончанию войны

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией. Он сказал, что Киев работает над планом победы, и ожидает российских представителей на втором Саммите мира.

Формула мира / Инфографика: Главред

Зеленский также предупредил, что Украина может столкнуться со сценарием затяжной войны в том случае, если президент США Джо Байден откажется поддержать план победы.

Накануне сообщалось, что президент Украины во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом может настаивать на том, чтобы Киев официально пригласили в НАТО, а президент США взял на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия.

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