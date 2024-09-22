УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

Даяна Швец
22 сентября 2024, 03:00
8
Вступление в НАТО будет для нас будет после завершения нынешней войны ключевая гарантия безопасности.
Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы
Эксперт раскрыл дополнительный пункт плана победы Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналисту СNN Фариду Закария, что в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Политолог Владимир Фесенко высказывает мнение, что вероятнее всего речь идет о вступлении Украины в НАТО. Свое видение ситуации он озвучил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я думаю, что пункт "на период после войны" - это именно о НАТО. Потому что это для нас будет после завершения нынешней войны ключевая гарантия безопасности. Пятая статья НАТО, вхождение в этот Альянс - гарантируют безопасность, поскольку ни на одну страну блока Россия никогда не нападала и не решалась это сделать, потому что понимает - вряд ли может противостоять Альянсу при всех своих ядерных амбициях", - отметил политолог.

видео дня

Однако важным моментом является то, что вступление Украины в НАТО может быть после войны. Фесенко напоминает, что об этом говорят и политики, и эксперты.

"Разговор об этом был и в прошлом году на Вильнюсском саммите НАТО, и в этом году в Вашингтоне на юбилейном саммите блока. Однако, относительно приглашения, то позиция украинской стороны давно известна. Приглашение заранее, приглашение, как эксперты говорят, с отложенной датой, или другая форма заявления о том, что Украина должна быть в НАТО, могут озвучить сейчас, а сама процедура будет реализована уже после завершения войны. Вот такая как бы этапность предлагается. Возможно, это есть и в том плане, который будет представлен президентом Зеленским в США", - отметил спикер.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Однако не стоит терять из виду, что приглашение Украины в НАТО должно быть не от президента США, не от генсека Альянса, а от НАТО, от организации. Фесенко убежден, что это должно быть политическое решение. И, как правило, оно принимается на саммите Альянса, пояснил политолог.

"Президент Байден может политически выразить свою позицию о том, что он считает, что Украина должна стать членом НАТО сразу же после завершения нынешней войны. Это может иметь влияние. Само решение может быть принято позже, но, конечно, позиция действующего президента Америки может влиять. Хотя, конечно же, во внимание будет приниматься и позиция нового президента Соединенных Штатов Америки", - сказал гость эфира.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Как подытоживает политолог Владимир Фесенко, решить вопрос о вступлении в НАТО до конца текущего года невозможно.

"Это нереально по процедурам. Но позиция нынешнего президента США, конечно же, может иметь значительный политический вес. И тема НАТО, перспектива вступления Украины в НАТО сразу после завершения войны, несомненно, будет обсуждаться в Вашингтоне. И эта тема на перспективу. Вот, скорее всего, это тот дополнительный пункт, о котором сказал президент Зеленский", - резюмировал Фесенко.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

План победы Украины - последние новости

Как известно, 26 октября в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Главред назвал сценарий переговоров - речь идет о мирном плане и двух требованиях Киева.

Таким образом Зеленский на следующей неделе отправится в США и представит "План победы Украины". В Офисе президента сообщили, что во время визита Владимира Зеленского в США он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, а также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Зеленский раскрыл завесу таинственности и рассказал о своем плане победы. Президент отметил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны состояться в период с октября по декабрь без проволочек, тогда представленный план сработает.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский президент США мирные переговоры с Россией План Украины на 2024 год
Реклама

Главное за день

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

02:26 Украина
Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

23:19 Украина
Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

22:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка 24933

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей 20008

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Украины уже не будет : в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева 7130

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Что такое чичері : мало кто знает точное значение 4301

Что такое "чичері": мало кто знает точное значение

Последние новости

04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
23:19

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

22:53

Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

22:17

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

21:46

В оккупированном Крыму неспокойно: Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывыВидео

Реклама
21:22

Удары украинским оружием: Зеленский о деталях атак на ракетные арсеналы РФ

21:14

Как Киев сменяет "формулу мира" "планом победы"мнение

20:23

"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

20:12

Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

20:09

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

19:38

"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

19:24

Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

19:22

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:20

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:17

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

18:19

Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

Реклама
18:04

Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

16:51

В небе - столб дыма, пропал свет: россияне ударили бомбами по Сумам

16:51

"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

16:29

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИВидео

16:22

Оксана Билозир показалась в Курской области: что делалаВидео

16:19

Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

15:55

Только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд: загадка на внимательность

15:53

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

15:21

Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

15:16

Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФВидео

14:59

Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

14:36

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

14:31

Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

14:30

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

13:27

Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

Реклама
13:26

Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секретВидео

13:11

План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

13:01

В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

12:22

Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

12:02

Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

11:39

Действительно ли погибло 80 тысяч украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

11:36

Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией

11:21

Что такое "чичері": мало кто знает точное значениеВидео

11:08

Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ

11:00

"Передали привет" Путину: США испытали ядерную ракету, способную долететь до РФ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять