Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

Вступление в НАТО будет для нас будет после завершения нынешней войны ключевая гарантия безопасности.

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Эксперт раскрыл дополнительный пункт плана победы Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналисту СNN Фариду Закария, что в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Политолог Владимир Фесенко высказывает мнение, что вероятнее всего речь идет о вступлении Украины в НАТО. Свое видение ситуации он озвучил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я думаю, что пункт "на период после войны" - это именно о НАТО. Потому что это для нас будет после завершения нынешней войны ключевая гарантия безопасности. Пятая статья НАТО, вхождение в этот Альянс - гарантируют безопасность, поскольку ни на одну страну блока Россия никогда не нападала и не решалась это сделать, потому что понимает - вряд ли может противостоять Альянсу при всех своих ядерных амбициях", - отметил политолог. видео дня

Однако важным моментом является то, что вступление Украины в НАТО может быть после войны. Фесенко напоминает, что об этом говорят и политики, и эксперты.

"Разговор об этом был и в прошлом году на Вильнюсском саммите НАТО, и в этом году в Вашингтоне на юбилейном саммите блока. Однако, относительно приглашения, то позиция украинской стороны давно известна. Приглашение заранее, приглашение, как эксперты говорят, с отложенной датой, или другая форма заявления о том, что Украина должна быть в НАТО, могут озвучить сейчас, а сама процедура будет реализована уже после завершения войны. Вот такая как бы этапность предлагается. Возможно, это есть и в том плане, который будет представлен президентом Зеленским в США", - отметил спикер.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Однако не стоит терять из виду, что приглашение Украины в НАТО должно быть не от президента США, не от генсека Альянса, а от НАТО, от организации. Фесенко убежден, что это должно быть политическое решение. И, как правило, оно принимается на саммите Альянса, пояснил политолог.

"Президент Байден может политически выразить свою позицию о том, что он считает, что Украина должна стать членом НАТО сразу же после завершения нынешней войны. Это может иметь влияние. Само решение может быть принято позже, но, конечно, позиция действующего президента Америки может влиять. Хотя, конечно же, во внимание будет приниматься и позиция нового президента Соединенных Штатов Америки", - сказал гость эфира.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Как подытоживает политолог Владимир Фесенко, решить вопрос о вступлении в НАТО до конца текущего года невозможно.

"Это нереально по процедурам. Но позиция нынешнего президента США, конечно же, может иметь значительный политический вес. И тема НАТО, перспектива вступления Украины в НАТО сразу после завершения войны, несомненно, будет обсуждаться в Вашингтоне. И эта тема на перспективу. Вот, скорее всего, это тот дополнительный пункт, о котором сказал президент Зеленский", - резюмировал Фесенко.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

План победы Украины - последние новости

Как известно, 26 октября в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Главред назвал сценарий переговоров - речь идет о мирном плане и двух требованиях Киева.

Таким образом Зеленский на следующей неделе отправится в США и представит "План победы Украины". В Офисе президента сообщили, что во время визита Владимира Зеленского в США он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, а также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Зеленский раскрыл завесу таинственности и рассказал о своем плане победы. Президент отметил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны состояться в период с октября по декабрь без проволочек, тогда представленный план сработает.

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