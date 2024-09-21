"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

Экс-главком Валерий Залужный выразил благодарность за присутствие в своей жизни.

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В Донецкой области погиб бывший советник Залужного / Колаж: Главред, Фото: Валерий Залужный Facebook, фото ua.depositphotos.com

В Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Отмечается, что он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после полномасштабного вторжения, а также служил в Военной службе правопорядка.

Подробностями печального известия поделились во Владимирский городском совете.

Там рассказали, что Александр Евгеньевич был известным в городе человеком, ведь свою карьеру в правоохранительных органах начал именно с владимирского отдела внутренних дел еще в 1991 году.

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"Работал на различных должностях в уголовном розыске, а с марта 2005 года назначен начальником отдела милиции во Владимире, который возглавлял в течение шести лет. Далее работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области, после чего стал заместителем начальника милиции Херсонской области. У Александра Никитюка осталась жена и двое сыновей. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и почет Герою!", - выразили соболезнования во Владимирский городском совете.

Кроме этого, досадную потерю прокомментировал и сам Валерий Залужный. Экс-глава выразил благодарность за присутствие Никитюка в его жизни.

"Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины НИКИТЮК АЛЕКСАНДР Евгеньевич . Покойся с миром. Спасибо что был в моей жизни. Всегда. Спасибо что пошел к ..... Ты был настоящий. Самый настоящий из настоящих. Прости меня. Я не мог по другому", - написал он.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Валерий Залужный - последние новости

Напомним, что дочь Валерия Залужного "слила" его тайну. Людмила Долгоновская рассекретила, как Валерий Залужный не хотел покупать себе гражданскую одежду.

Недавно брат Залужного рассказал интересные факты из личной жизни. Господин Артур поделился рассказами о детстве и молодости своего старшего брата и показал фото.

А накануне и сам Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит. Как результат, поклонники засыпали комплиментами экс-главкома в комментариях.

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