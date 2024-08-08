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"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы Залужного

Анна Ярославская
8 августа 2024, 04:30
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Длительное молчание Залужного, возможно, было по принципу "не навреди".
Валерий Залужный
Андрей Золотарёв оценил политические перспективы Залужного / Коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв считает, что пока что экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще слишком слаб, как политик. Но если у него есть политические амбиции, то он должен коммуницировать свои действия.

"Всё будет зависеть от стечения обстоятельств. Залужный показал, что он – железный генерал. Я не берусь его оценивать, но откликались о нём хорошо. Как к главкому – не без вопросов. Как политик, Залужный ещё очень инфантилен и слаб", - сказал Золотарев во время чата на Главреде.

По словам политолога, длительное молчание Залужного, возможно, было по принципу "не навреди".

"Но, если человек думает о политической карьере, он должен коммуницировать, объяснять некоторые свои действия, но мы этого не увидели", - отметил он.

Золотарев провел параллель с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, "которому было хорошо среди трипольских артефактов и пчёл, это была его комфортная среда".

"Даже став президентом, он мог часами говорить о пчёлах вместо того, чтобы говорить о чём-то более злободневном. Был раздут миф о "лучшем банкире Европы", и он сработал: с таким лидером, как Ющенко, люди рассчитывали на кардинальные изменения к лучшему, на жизнь, как в Европе. Но "не сталося так, як гадалося". Возможно, и с Залужным так. Пока я вижу достаточно качественную работу политтехнологов по продвижению мифологемы Залужного. Но не стоит обольщаться. Пока я вижу дубль два и повторение истории с Ющенко", - резюмировал политолог.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Назначение Залужного на новую должность

Валерий Залужный был снят с должности Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Украинский МИД направил соответствующий запрос для согласования с британской стороной. 9 мая вышел соответствующий указ главы государства.

По словам Зеленского, Залужный сам выразил желание работать в дипломатии. Именно поэтому президент назначил его на должность посла.

11 июля Валерий Залужный сообщил, что приступил к работе послом в Британии. Победу Украины он назвал приоритетной целью своей деятельности на посту.

18 июля президент Зеленский посетил Великобританию с целью участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания соглашений по безопасности. Там его встречал и Залужный. Политики пожали друг другу руки.

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