Брат Залужного рассказал интересные факты из личной жизни 'железного генерала'

Артур Залужный рассказал о детстве и молодости своего старшего брата и показал фото.

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Валерий Залужный с братом Артуром / коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Младший брат бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Артур рассказал о молодости и детстве "железного генерала" и о том, как они росли вместе. Об этом пишет Telegraf.

"Все детство Валерию Залужному пришлось нянчиться со своим братом Артуром, который младше его на три года, поскольку их родители тяжело и много работали. Об этом Артур Залужный рассказал в книге советника бывшего Главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмилы Долгоновской "Железный генерал. Уроки человечности", - пишет издание.

Артур родился, когда Валерию было три года. Родители ребят работали и проживали в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель). Именно Валерий ухаживал за младшим братом, пока мама и папа были на работе.

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"Мама с папой целыми днями на работе. Мама писала записки: "Извини, Валера, сегодня надо посидеть с братом", - рассказал Артур.

Позже родители развелись и главным мужчиной в семье пришлось стать Валерию.

Артур признался, что старший брат никогда не навязывал кому-то свои мысли, однако семья знала, что он всегда умел сделать правильно, а его авторитет был достаточно весомым.

Артур Залужный отмечает, что щедрость и заботливость "железного генерала" - это одни из главных черт характера, которые хорошо известны всем, кто знаком с ним лично.

Артур и Валерий Залужные / фото: соцсети

Кроме того, Артур рассказал, что Валерию никогда ничего не было жаль ни для кого. Когда младший брат шел в школу, то старший собрал все свои средства и сбережения и купил рюкзак, а еще игровую приставку "Денди".

На все мои пакости он находил оправдание. Поэтому меня даже в угол ни разу не ставили. Я брату в плечо плачу, а он слушает и наставляет меня", - вспоминает Артур Залужный.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Валерий Залужный - последние новости

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный выехал из Украины, впоследствии стало известно, где именно тогда находился "железный генерал".

Напомним, Валерий Залужный был снят с должности Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года.

Впоследствии, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Украинский МИД направил соответствующий запрос для согласования с британской стороной. 9 мая вышел соответствующий указ главы государства.

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