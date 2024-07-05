Залужный выехал из Украины: СМИ узнали, где сейчас "железный генерал"

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению своих обязанностей посла Украины. Об этом пишет издание Главком со ссылкой на свои источники в окружении генерала.
"Залужный попросил, чтобы около двух недель по приезду об этом факте посольство не сообщало", – рассказал собеседник издания.
Отмечается, что посол уезжает не после указа президента о его назначении, а после соответствующего приказа министра иностранных дел о том, что человек приступает к исполнению своих обязанностей в должности. До этого времени лицо, назначенное послом, не может выезжать в страну назначения. По информации Главкома, такой приказ глава МИД на днях подписал, что и позволило выезд Залужного в Лондон.
Последний шаг к тому, чтобы посол приступил к своим обязанностям – вручение верительных грамот главе государства, в данном случае – королю Чарльзу ІІІ.
В Великобритании вручение происходит во время торжественной аудиенции у короля. В дипломатическом протоколе этой страны есть еще одна особенность: новоназначенный посол может начать выполнять свои полномочия с момента приезда в Лондон при условии, что копии верительных грамот были заблаговременно направлены в МИД Великобритании.
Что делал Залужный полгода после отставки
По данным издания, со времени своей отставки Залужный ни разу не приезжал в Великобританию. Уехал только 3 июля. Все эти месяцы Залужный ходил учиться в Дипломатическую академию.
Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал, что обучение в Дипакадемии является обычной практикой подготовки к работе послом.
"Мои коллеги, которые становились послами, проходили определенную учебу в Дипакадемии. Например, язык подтянуть надо, базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом, дипетикетом", – объяснил он.
Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, работавший послом в Великобритании перед назначением генерала Залужного, отметил, что вся эта подготовительная работа проходит обычно до обнародования президентского указа о назначении посла.
Назначение Залужного на новую должность
Валерий Залужный был снят с должности Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года.
7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Украинский МИД направил соответствующий запрос для согласования с британской стороной. 9 мая вышел соответствующий указ главы государства.
По словам Зеленского, Залужный сам выразил желание работать в дипломатии. Именно поэтому президент назначил его на должность посла.
Кто такой Валерий Залужный?
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Другие новости:
- Многие мечтали бы о такой "ссылке", как у Залужного
- Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный
- Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред