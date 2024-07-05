Залужный выехал из Украины: СМИ узнали, где сейчас "железный генерал"

О Валерии Залужном ничего не было слышно последние полгода. Где был все это время экс-главком ВСУ и чем занимался?

https://glavred.info/ukraine/zaluzhnyy-vyehal-iz-ukrainy-smi-uznali-gde-seychas-zheleznyy-general-10578416.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию / Фото: facebook.com/CinCAFU, facebook.com.vzaluznyj, pixabay.com

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению своих обязанностей посла Украины. Об этом пишет издание Главком со ссылкой на свои источники в окружении генерала.

"Залужный попросил, чтобы около двух недель по приезду об этом факте посольство не сообщало", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что посол уезжает не после указа президента о его назначении, а после соответствующего приказа министра иностранных дел о том, что человек приступает к исполнению своих обязанностей в должности. До этого времени лицо, назначенное послом, не может выезжать в страну назначения. По информации Главкома, такой приказ глава МИД на днях подписал, что и позволило выезд Залужного в Лондон.

видео дня

Последний шаг к тому, чтобы посол приступил к своим обязанностям – вручение верительных грамот главе государства, в данном случае – королю Чарльзу ІІІ.

В Великобритании вручение происходит во время торжественной аудиенции у короля. В дипломатическом протоколе этой страны есть еще одна особенность: новоназначенный посол может начать выполнять свои полномочия с момента приезда в Лондон при условии, что копии верительных грамот были заблаговременно направлены в МИД Великобритании.

Что делал Залужный полгода после отставки

По данным издания, со времени своей отставки Залужный ни разу не приезжал в Великобританию. Уехал только 3 июля. Все эти месяцы Залужный ходил учиться в Дипломатическую академию.

Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал, что обучение в Дипакадемии является обычной практикой подготовки к работе послом.

"Мои коллеги, которые становились послами, проходили определенную учебу в Дипакадемии. Например, язык подтянуть надо, базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом, дипетикетом", – объяснил он.

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, работавший послом в Великобритании перед назначением генерала Залужного, отметил, что вся эта подготовительная работа проходит обычно до обнародования президентского указа о назначении посла.

Назначение Залужного на новую должность

Валерий Залужный был снят с должности Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Украинский МИД направил соответствующий запрос для согласования с британской стороной. 9 мая вышел соответствующий указ главы государства.

По словам Зеленского, Залужный сам выразил желание работать в дипломатии. Именно поэтому президент назначил его на должность посла.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред