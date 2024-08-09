'Многих военных это задело': политолог объяснил инфантильность Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, как политик, не является самостоятельным, и будет зависеть от его команды, подобно Ющенко, считает политолог.

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Политолог объяснил инфантильность Залужного / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/vzaluzhnyi

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии как политик проявил инфантильность не прояснив ситуацию со списанием с военной службы по состоянию здоровья. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он отметил, что Залужный, как политик, должен был бы объяснить причину своего комиссования. Ведь, по его словам, каждый военный в Украине, а их миллион, понимает, что получить списание по состоянию здоровья крайне сложно, и в 90% случаев это практически невозможно.

"Многих военных это задело. Если человек играет в политику, он должен был это объяснить. Плюс - молчание. Иногда взять паузу - это во благо, это правильно. Но несколько месяцев молчания вызывают вопросы", - отметил Золотарев.

Он также делает вывод, что Залужный, как политик, не является самостоятельным, и поэтому, подобно Ющенко, будет зависеть от команды. Однако Золотарев добавляет, что пока неизвестно кто именно стоит за Залужным и кто будет составлять его команду.

"Как и Ющенко входил в кампанию 2002 года с одной командой, а стал президентом - вокруг него были совсем другие люди. Коты в мешке. Даже для тех, кто знал работу Ющенко в Кабмине, его работа на посту президента стала большим разочарованием", - резюмировал политолог.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что на данный момент Валерий Залужный, экс-главнокомандующий ВСУ, еще не набрал достаточной политической силы. Однако, если у него есть политические амбиции, он должен активнее коммуницировать свои действия.

11 июля Залужный сделал свое первое заявление в качестве посла Украины в Великобритании. Он отметил, что победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его работы и работы посольства.

Посол Залужный также сообщил, что украинские дипломаты, совместно с президентом и его командой, работают над усилением стратегического партнерства с Великобританией. По его словам, результаты этой работы скоро станут заметны на фронте. В своем Telegram-канале 20 июля Залужный отметил, что за два дня на новой должности провел встречи с британским премьер-министром, министрами и друзьями Украины в Королевстве.

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