До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

Как заявил генпрокурор, возникает вопрос о возможной передаче 17 пожарных машин Украине.

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Украине могут передать пожарные машины из Беларуси / Коллаж: Главред, Фото - Getty Images, фото ua.depositphotos.com

Украине могут передать 17 пожарных машин, приобретенных Зимбабве у Лукашенко, однако задержанных в Клайпеде в прошлом году из-за санкций. Такую возможность рассматривает Литва, сообщает литовское агентство BNS.

"Проводится досудебное расследование, и прокурор принял решение, если я не ошибаюсь, 17 машин, которые должны были отправиться в Зимбабве, должны быть конфискованы, и встает вопрос о возможной передаче Украине", - заявила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.

Кстати, призыв к Литве передать 17 автомобилей, приобретенных Зимбабве в Беларуси и задержанных в Клайпедском морском порту в марте прошлого года, опубликовал государственный новостной портал ЮАР The Herald.

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"Есть решение прокурора, в котором мы сообщаем прокуратуре Зимбабве, что эти 17 автомобилей конфискованы, поскольку компания, которая производила автомобили, находится под санкциями, и сама Зимбабве также подвергается санкциям", - пояснила Грунскене.

Как заявила генеральный прокурор, об этом решении африканское государство также было проинформировано по дипломатическим каналам, однако Зимбабве имеет право на апелляцию.

По некоторой информации, в этом году генеральный прокурор Зимбабве приезжал в Литву, чтобы вернуть автомобили.

Украинско-белорусские отношения Беларусь приняла участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Этот факт подтвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Республика Беларусь и белорусы находились в разной степени вовлеченности в российско-украинской войне. События ознаменовались наиболее масштабным участием белорусов в боевых действиях за рубежом в XXI веке. По данным МИД Украины, в начале вторжения Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не будет привлекать вооруженные силы своей страны на стороне Российской Федерации. На начальных этапах войны Беларусь предоставила свою территорию российским солдатам для нападения на Украину, но, похоже, не посылала своих солдат на войну. В день вторжения Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российских войск прорваться через белорусско-украинскую границу на пункте пропуска городка Вильча.

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