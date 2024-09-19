Над Украиной 'засветился' беларусский Ил-76: что известно

Такими же самолетами пользуется армия оккупантов. У самой Беларуси - только два борта Ил-76.

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Ил-76 Беларуси над Украиной - такие данные показал Flightradar24 / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Википедия

В небе над Украиной в четверг, 19 сентября, засветился тяжелый беларусский военно-грузовой транспортный самолет Ил-76. Именно такими самолетами россияне перевозят на места базирования носителей ракет, технику, боеприпасы и личный состав.

Данные о беларусском Ил-76 над Украиной сегодня утром появились на сервисе мониторинга Flightradar24. Однако, скорее всего, речь идет о техническом сбое.

Борт якобы вылетел из Минска, сделал "крюк" над Смоленском и повернул через Брянскую область в сторону Черниговской, пересекая украинское воздушное пространство.

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Obozrevatel подозревает, что это мог быть технический сбой. Поскольку уже вскоре геолокация Ил-76 начала резко меняться: то самолет "показывало" недалеко от Минска, то данные исчезали вообще.

Ранее Flightradar24 "показывал" пролет турецкого пассажирского Boeing. Однако в "УкрАэроРух" это опровергали - сослались на сбой системы.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости

Как писал Главред, в Черниговской области на границе с Беларусью начали оборудовать новые противотанковые рвы и устанавливать дополнительные системы защиты.

Также на границе значительно расширили минные полосы, а также обустраивают траншеи и другие фортификационные сооружения.

Готовит ли РФ наступление из Беларуси - мнения экспертов

Признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не наблюдается, отметил эксперт Александр Коваленко в блоге Главреда. В Беларуси не хватает личного состава и техники для такого масштаба операции.

Не стопроцентно, что Беларусь к чему-то готовится, отметил в интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Мы должны понимать простой факт: самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы. Несмотря на всю его деятельность, Лукашенко не ввел беларусские войска в полномасштабную агрессию против Украины. То есть вооруженные силы Республики Беларусь официально не участвуют в войне, хотя единичные военнослужащие в качестве наемников воюют на стороне российских оккупационных войск".

Кроме того, уже были отдельные факты, свидетельствующие, что беларусский режим передает действующую технику подразделений вооруженных сил Республики Беларусь подразделениям вооруженных сил Российской Федерации.

Армия Беларуси - подробности / Инфографика: Главред

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