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ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

Анна Косик
17 сентября 2024, 21:59
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Численность и техническое обеспечение белорусских войск на границе не позволит им даже защищаться.
ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе
Лукашенко понимает, что вступление в войну может обернуться для него проблемами / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот из видео

Последние недели информационное пространство наполнено заявлениями из Беларуси о якобы переброске войск к границе с Украиной и готовности "дать отпор" в случае угрозы.

Украинская сторона, в свою очередь, готова к любым провокациям, укрепляет границу и способна отразить вражескую атаку на севере. Однако, вероятнее всего, ни о каком нападении со стороны Беларуси речь не может идти.

Об этом в чате на Главреде рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде. По его словам, история о стягивании белорусских войск - не более чем истерия, которую намеренно раздувают в информационном пространстве.

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Если смотреть на ситуацию трезво, становится понятно, что количество белорусских военнослужащих у границы увеличено до 1,5 тысячи человек. Это не та численность группировки, которой можно хотя бы защищаться, не то что нападать на Украину.

"Для осуществления наступательных операций необходима также логистика, боевое слаживание и т.д., но ничего подобного никаких таких мероприятий за последние три-четыре месяца Беларусь не проводила", - объясняет эксперт.

Более того, Беларусь передала стране-агрессору России большинство артиллерийских боеприпасов и реактивных систем залпового огня, поэтому запасов на ведение боевых действий хотя бы в течение трех недель у белорусов нет.

"Украинская армия сможет расправиться с белорусской только дронами. Ей даже не придется пересекать границу и заходить на территорию Беларуси. Только дронами ВСУ белорусской армии могут очень попить кровь. Белорусская армия не готова и не готовилась к противостоянию в войне дронов", - добавил Рустамзаде.

Важнейшим фактором того, что Беларусь не нападет на Украину, по словам эксперта, является то, что самопровозглашенный президент Лукашенко будет избегать "славы" человека, который начал войну между "двумя братскими славянскими народами".

"Он пытался делать это и раньше и будет пытаться в дальнейшем. Вероятно, украинцы сейчас не согласятся - мол, "какие нам белорусы братья", но Лукашенко считает народы братскими, а потому будет пытаться избежать войны", - подытожил аналитик.

Кто такой Агиль Рустамзаде?

Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Возможность вступления Беларуси в войну

Недавно Александр Лукашенко призвал закончить войну, назвав незаконное вторжение России "дракой". Судя по тому, что Лукашенко говорит о "примирении", ситуация выглядит так, что ему не выгодно вступать в войну.

Накануне самопровозглашенный президент Лукашенко выдал заявление о том, что кто-то якобы советует ему отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против оккупантов и российской агрессии.

Напомним, Александр Кочетков Главреду рассказывал, что на заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Александр Лукашенко заявил, что крах России коснется и всех остальных государств СНГ. По его словам, Россия может рухнуть, и тогда все эти страны будут втянуты в эту воронку.

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