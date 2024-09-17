Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

Украинские защитники атаковали хранилища российских оккупантов, где они накапливали боеприпасы для ударов по территории Украины.
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Украинские военные уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи оккупированного Мариуполя. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
В результате удара была уничтожена инфраструктура хранилищ, а также тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по территории Украины.
"На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя... Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к Победе! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фото последствий удара и отметил, что уничтоженные склады расположены в поселке Глубокое Мариупольского района.
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов возле Мариуполя фото: МВС ВСУ
Следует отметить, что первые упоминания о попадании по складу в Глубоком появились 13 сентября. Тогда Андрющенко заявлял, что на этих складах оккупанты хранили боеприпасы и ракеты для систем ПВО.
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