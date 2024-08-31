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Лукашенко может исчезнуть: политолог раскрыл план, как Кремль втянет Беларусь в войну

Юлия Закрепа
31 августа 2024, 14:33
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Приказ о вторжении в Украину Лукашенко точно не отдаст, однако у Кремля есть запасной план.
Лукашенко может исчезнуть: политолог раскрыл план, как Кремль втянет Беларусь в войну
Под Лукашенко заколебалось президентское кресло / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Политолог Евгений Магда считает, что страна-агрессор Россия может заменить Лукашенко на более пророссийского президента, чтобы спровоцировать Беларусь на вторжение в Украину.

"Действительно, 24 февраля 2022 года с территории Беларуси в Украину вошли российские войска. Они готовились к этому вторжению под прикрытием миграционного кризиса, и готовились достаточно эффективно. Ведь планировали осуществить блицкриг, потому что расстояние от границы Беларуси до Киева более 100 км. Впрочем, сами белорусские войска участия во вторжении не принимали. Потом с марта по октябрь летели ракеты с территории Беларуси", - рассказал Магда в эфире телеканала "Епресо".

По словам политолога, Лукашенко не готов к войне с Украиной и не пытается начать какие-либо конфликты.

видео дня

"Сегодня Лукашенко прежде всего стремится провести выборы в феврале 2025 года. Ему очень сейчас нужна лояльность Путина, чтобы за эти полгода не было никаких неприятных сюрпризов. Особенно, чтобы Россия не пыталась выставить своего кандидата на белорусских выборах. Дело в том, что количество войск Беларуси у границы с Украиной точно не указывает на реальность угрозы вторжения. Вагнеровцы там действуют только как инструкторы. Поэтому приказ о вторжении Лукашенко точно не отдаст. Впрочем, Кремль может пойти на то, чтобы заменить его на более лояльного к РФ президента, и тогда ситуация на белорусско-украинской границе может измениться", - добавил он.

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Вступление Беларуси в войну

Напомним, что Александр Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну. Кто-то якобы советует президенту Беларуси отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против оккупантов и российской агрессии, об этом друг Путина признался на республиканском педагогическом совете.

Дмитрий Жмайло заявил о белорусской армии возле Украины и об их планах. Самопровозглашенный диктатор Беларуси окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы. Несмотря на всю его деятельность, Лукашенко не ввел белорусские войска к полномасштабной агрессии против Украины.

РФ может заставить Беларусь вступить в войну против Украины. Эксперт считает, что критический момент для РФ наступит тогда, когда украинские войска смогут настолько серьезно давить на российскую военную машину и нарушить ее логистику, что она начнет реагировать панически, как утопленник, хватающийся за соломинку.

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