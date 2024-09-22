Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

Украине придется жить в рамках плана "Б", если Байден не воспримет инициативу Киева, считает Владимир Зеленский.

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Киев предлагает новый план "А" и ждет решения Байдена - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина может столкнуться со сценарием затяжной войны в том случае, если президент США Джо Байден откажется поддержать план победы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью The New Yorker он рассказал о том, что рассчитывает на одобрение Байденом плана победы, который разработан, в первую очередь, с учетом поддержки американского президента. Если глава Белого дома отвергнет документ, Украина вынуждена будет и дальше жить в рамках плана "Б".

"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если же он откажется - что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это печально… Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - сказал украинский гарант. видео дня

Также президент отметил, что Украина уже много лет живет в рамках плана "Б", а "новый план А" предполагает шаг вперед без сотрудничества с РФ.

"Украина уже много лет живет по плану Б. План А был предложен до начала полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами вооружений… Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от русских сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кратко о Формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

План победы Украины – главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.

Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий относительно поддержки в период с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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