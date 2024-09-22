УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

Андрей Ганчук
22 сентября 2024, 16:15
414
Украине придется жить в рамках плана "Б", если Байден не воспримет инициативу Киева, считает Владимир Зеленский.
Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий
Киев предлагает новый план "А" и ждет решения Байдена - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина может столкнуться со сценарием затяжной войны в том случае, если президент США Джо Байден откажется поддержать план победы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью The New Yorker он рассказал о том, что рассчитывает на одобрение Байденом плана победы, который разработан, в первую очередь, с учетом поддержки американского президента. Если глава Белого дома отвергнет документ, Украина вынуждена будет и дальше жить в рамках плана "Б".

"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если же он откажется - что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это печально… Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - сказал украинский гарант.

видео дня

Также президент отметил, что Украина уже много лет живет в рамках плана "Б", а "новый план А" предполагает шаг вперед без сотрудничества с РФ.

"Украина уже много лет живет по плану Б. План А был предложен до начала полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами вооружений… Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от русских сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Формула мира инфографика
Кратко о Формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

План победы Украины – главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.

Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий относительно поддержки в период с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
Реклама

Главное за день

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

18:17 Синоптик
Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФ

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФ

17:49 Война
Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:16 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей 85167

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку 25893

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Украины уже не будет : в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева 14255

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно 4116

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

Последние новости

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

17:49

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФВидео

17:34

Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

17:16

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:06

3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
16:16

Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

16:15

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

16:11

Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

15:57

Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о "требованиях" для Украины

Реклама
15:45

Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

15:23

Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

15:18

Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

14:55

Украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал

14:43

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

14:30

Гороскоп на завтра 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка

14:10

Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

13:55

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

13:52

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:47

"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

13:15

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранятВидео

Реклама
12:59

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружиемВидео

12:55

Эксперт: Удары СБУ по стратегическим ракетным складам РФ меняют ход войны

12:43

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: кому повезет до конца месяца

12:27

По машине российского командира и его зама "прилетело" дроном: подробности

12:12

Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

11:36

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

11:35

Церковный праздник 23 сентября: что категорически запрещено делать в этот день

11:02

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

10:55

Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

10:43

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Овну - беспокойство, Льву - сильное чувство

10:25

Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

09:59

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье

09:58

РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

09:37

Вызвало землетрясения до 3,5 балла: что хранилось на взорванном складе в Торопце

09:22

Лорак с мясистыми ляжками засветила лишнегоВидео

09:19

Более 80 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что удалось сбить

08:53

ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

08:24

Протесты в РФ не утихают: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

07:43

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в ХарьковеФото

06:24

Сколько российских складов способна уничтожить Украина?мнение

Реклама
06:20

Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

23:19

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

22:53

Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

22:17

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять