УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Враг уничтожил ТЭС и ГЭС Украины: россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС

Анна Косик
25 сентября 2024, 17:06обновлено 25 сентября, 17:37
74
Россияне оккупировали станцию в Энергодаре, не думая о последствиях. Теперь их нужно остановить.
Зеленский, Запорожская АЭС
Радиационная опасность существует не только для Украины, но и всего мира / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Риск ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции остается высоким, это может стать крупнейшим источником радиации в Европе и даже в мире, поэтому Формула мира учитывает ядерную безопасность.

Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поэтому российские войска должны выйти из Запорожской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что большинство стран, чьи представители присутствуют в зале Генассамблеи, знают, о какой опасности идет речь, когда войска страны-агрессора России находятся на атомной станции. Поэтому только вывод оттуда российских солдат обеспечит более-менее безопасную ситуацию.

видео дня

"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя. Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей – это наша инфраструктура, россияне продолжают атаковать наш энергетический сектор", – добавил он.

Президент подчеркнул, что российская армия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру, из-за чего миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно к этому стремится Путин.

"Недавно я получил от нашей разведки отчет и Путин снова планирует атаки на наш ядерный реактор и инфраструктуру для того, чтобы отсоединить ядерные реакторы от системы поставок Украины и соседних государств", - отметил Зеленский.

Поэтому существует огромный риск в сфере ядерной безопасности и Украине нужна защита.Ведь Украина хочет закончить эту войну как можно скорее, это включает и Формула мира. А если будет разрушен любой из украинских ядерных реакторов, война может коснуться и других государств, которые ощутят разрушительный эффект на себе.

Формула мира инфографика
Формула мира / Инфографика: Главред

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Создание опасности русскими войсками на ЗАЭС

Недавно российская пропаганда начала распространять нарратив о том, что Украина якобы готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. Такие заявления могут свидетельствовать о подготовке Россией к теракту с ядерной провокацией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский оценил потенциальную возможность возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, отметив, что одних политических шагов в этом процессе маловато, ведь опасность от пребывания российских оккупантов на станции очень высока.

Напомним, во время своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члена агентства.

Читайте также о Формуле мира Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ООН Владимир Зеленский Генассамблея ООН Запорожская АЭС энергетика
Реклама

Главное за день

"За это Путин вам даст "приз": Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии

"За это Путин вам даст "приз": Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии

17:53 Украина
Враг уничтожил ТЭС и ГЭС Украины: россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС

Враг уничтожил ТЭС и ГЭС Украины: россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС

17:06 Украина
"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

17:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 17459

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных 12892

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

Чудеса : Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе 10096

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами 7181

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Последние новости

17:53

"За это Путин вам даст "приз": Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии

17:45

"Выходить из целых населенных пунктов": военный предупредил о потере Донбасса

17:16

Премьеру Словакии прислали конверт с пулей: что известно о "послании" Фицо

17:15

Почему кастрюлю назвали кастрюлей: интересная история о происхождении слова

17:06

Враг уничтожил ТЭС и ГЭС Украины: россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт ПрокипПри температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип
17:04

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

17:00

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФВидео

16:53

Вражеские ДРГ прорываются к Угледару: ВСУ держат оборону на окраинах города

16:28

Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

Реклама
16:18

Позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области - Розумный

16:15

"Надо масштабировать войну в РФ": в ОП назвали 3 способа, как предотвратить удары России по АЭС

16:12

Украинские военные считают СОЧ Гнездилова предательством побратимов в окопах

16:06

С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

15:56

Отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября - разъяснение ТЦК

15:26

Зачем кошкам "кармашки" на ушах: интересная особенность животных

15:26

СБУ обыскала львовского провокатора Стахива, который известен дружбой с коллаборационистамиВидео

15:16

Территориальные уступки и война в долгую: в ОП ответили, возможны ли такие сценарии

14:56

Украина будет жить с отключениями света даже после войны: прогноз

14:54

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных

14:47

Как навсегда избавиться от мышей из своего дома: какие растения напугают их

Реклама
14:28

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

14:18

Юрий Горбунов показался после операции - что случилось

14:14

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 26 сентября - приметы

14:00

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

13:50

Почему неправильно говорить "гарна тюль": какой ошибки надо избегать, "как огня"Видео

13:45

Война может остановиться уже в 2025 году: боец ВСУ раскрыл опасностьВидео

13:18

На телеканале 1+1 Украина состоится премьера сериала "Врач по призванию" - когда смотреть

13:09

Станет белоснежной: как отмыть эмалированную кастрюлю внутриВидео

12:48

"РФ попытается устроить блэкаут": эксперт сказал, по каким объектам планирует ударить Россия

12:27

Гороскоп на завтра 26 сентября: Овнам - неожиданность, Скорпионам - финансовый удар

12:21

Отказ от санкций и прекращение боев: Китай объяснил, как хочет закончить войну в Украине

12:04

Как избавиться от мучнистого червеца на растениях: эффективное домашнее средство

12:01

"Самая большая радость": Виталий Козловский впервые показал лицо сынаФото

11:59

Российские бойцы прорвались с востока в Угледар: Згурец сообщил о новом плане РФ

11:58

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

11:29

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

11:23

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Весам - успех, Скорпионам - гармония, Стрельцам - переменыВидео

11:12

Не все догадываются: что означает квадрат с кругом внутри на этикетке одежды

10:46

Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и раненым бойцам

10:45

"Света может не быть по 18 часов": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

Реклама
10:34

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - потеря, Обезьянам - разрыв отношений

10:16

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Ракам - праздник, Львам - изобилие, Девам - радостьВидео

10:12

Когда начнется отопительный сезон 2024 года: к чему готовиться украинцам

09:58

"Большая территория заражена": к каким последствиям привел взрыв ракеты "Сармат"

09:57

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico

09:52

"Перебежчики и предатели": в РФ призвали Пугачеву и Орбакайте лишить всего

09:18

РФ может захватить весь Угледар: в ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязьВидео

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять