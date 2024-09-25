Враг уничтожил ТЭС и ГЭС Украины: россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС

Россияне оккупировали станцию в Энергодаре, не думая о последствиях. Теперь их нужно остановить.

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Радиационная опасность существует не только для Украины, но и всего мира / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Риск ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции остается высоким, это может стать крупнейшим источником радиации в Европе и даже в мире, поэтому Формула мира учитывает ядерную безопасность.

Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поэтому российские войска должны выйти из Запорожской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что большинство стран, чьи представители присутствуют в зале Генассамблеи, знают, о какой опасности идет речь, когда войска страны-агрессора России находятся на атомной станции. Поэтому только вывод оттуда российских солдат обеспечит более-менее безопасную ситуацию.

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"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя. Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей – это наша инфраструктура, россияне продолжают атаковать наш энергетический сектор", – добавил он.

Президент подчеркнул, что российская армия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру, из-за чего миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно к этому стремится Путин.

"Недавно я получил от нашей разведки отчет и Путин снова планирует атаки на наш ядерный реактор и инфраструктуру для того, чтобы отсоединить ядерные реакторы от системы поставок Украины и соседних государств", - отметил Зеленский.

Поэтому существует огромный риск в сфере ядерной безопасности и Украине нужна защита.Ведь Украина хочет закончить эту войну как можно скорее, это включает и Формула мира. А если будет разрушен любой из украинских ядерных реакторов, война может коснуться и других государств, которые ощутят разрушительный эффект на себе.

Формула мира / Инфографика: Главред

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Создание опасности русскими войсками на ЗАЭС

Недавно российская пропаганда начала распространять нарратив о том, что Украина якобы готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. Такие заявления могут свидетельствовать о подготовке Россией к теракту с ядерной провокацией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский оценил потенциальную возможность возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, отметив, что одних политических шагов в этом процессе маловато, ведь опасность от пребывания российских оккупантов на станции очень высока.

Напомним, во время своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члена агентства.

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