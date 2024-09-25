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"За это Путин вам даст "приз": Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии

Руслана Заклинская
25 сентября 2024, 17:53обновлено 25 сентября, 18:40
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Китай, Бразилия и африканской страны не могут за счет Украины продвигать собственные интересы.
'За это Путин вам даст 'приз': Зеленский отверг 'план мира' Китая и Бразилии
Зеленский решительно отверг мирный план, который продвигает Бразилия и Китай / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот с відео

Страны, которые выступают против украинской Формулы мира, имеют "скрытые намерения" и фактически играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину. "Половинчатый план урегулирования", который предложил Китай, Бразилия и страны Африки, не имеет смысла. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Некоторые политики предлагают сегодня замораживание войны. За это Путин вам даст в качестве "приза" еще больше страданий и катастроф", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира существует уже два года, а поиски альтернатив "дают Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций". Президент утверждает, что такие инициативы не ведут к настоящему миру, а лишь создают иллюзию затишья.

видео дня

Глава государства отметил, что страны, в частности Китай, Бразилия и африканские страны, не могут за счет Украины продвигать собственные интересы. По его словам, если какая-то страна ищет альтернативы или игнорирует любой пункт формулы мира, то "она сама хочет сделать часть того, что делает Путин".

"И когда китайско-бразильский дуэт пытается вырасти в хор голосов - с кем-то в Европе, в Африке, говоря об альтернативе полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем настоящий интерес? Все должны понимать - за счет Украины свою власть не укрепишь", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих держав, которые наносили вред меньшим странам. Каждая страна, в частности Китай, Бразилия и страны Африки, должна понять, что это осталось в прошлом.

"И Украина не примет, и другие страны не примут такую историю, что колониальная практика может быть сегодня продолжена", - добавил он.

По словам Зеленского, российские оккупационные войска должны уйти с территории Украины. Он также подчеркнул, что мир должен привлечь к ответственности всех, кто совершил военные преступления.

"Мы должны не допустить 2 или 3 фазы российского вторжения. В этом заключается и "формула мира", - заявил президент.

Формула мира инфографика
"Формула мира" Зеленского / Инфографика: Главред

Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

"Мирный план" Китая и Бразилии - что известно

Напомним, спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй объявил, что "мирный план" Китая и Бразилии по урегулированию войны в Украине получил поддержку более 110 стран. Основные положения плана включают:

  • Соблюдение принципов деэскалации и избежание провокаций.
  • Диалог и переговоры как единственный выход из военного конфликта.
  • Проведение международной мирной конференции с участием РФ и Украины для честного обсуждения всех мирных планов.
  • Гуманитарная помощь и защита гражданских лиц.
  • Запрет использования ядерного, химического и биологического оружия.
  • Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту "мирную" позицию, отметив, что Бразилия на практике поддерживает Россию.

Также Зеленский заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он подчеркнул, что агрессора нужно принудить к миру.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала критику президента Украины Владимира Зеленского относительно китайско-бразильского "консенсуса из шести пунктов". Она отметила, что Пекин учитывает заявление украинской стороны, но продолжит поддерживать эту мирную инициативу.

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