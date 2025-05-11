Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

Главное:
- Трамп способен повлиять на развитие ситуации
- Путин лишь тянет время и выдвигает всё новые отговорки
Действия президента США Дональда Трампа на текущем этапе переговоров по окончанию войны в Украине могут сыграть ключевую роль.
Как пишет BBC, Трамп способен повлиять на развитие ситуации в противоположных направлениях.
С одной стороны, он может прийти к выводу, что президент РФ Владимир Путин лишь тянет время и выдвигает всё новые отговорки, чтобы избежать реального перемирия.
Однако с другой стороны — Трамп может предоставить российскому лидеру дипломатическую поддержку и оказать давление на Киев, чтобы Украина согласилась начать переговоры в Стамбуле и рассмотрела требования Москвы, даже если прекращение огня к 12 мая не будет достигнуто.
Также BBC напоминает, что 9 мая посольство США в Киеве выпустило предупреждение для своих граждан о высоком риске массированных воздушных атак в ближайшие дни.
Особую тревогу вызывает возможность повторного применения Россией баллистической ракеты "Орешник", которую в самой РФ называют "неуязвимой".
"Главный вопрос сейчас — каким будет следующий шаг Трампа, ведь от него может зависеть дальнейшее направление событий", — подчёркивает издание.
Ранее Макрон сказал, сколько миротворцев могут отправить в Украину. Речь может идти об отправке очень небольшого количества военных, заявил президент Франции.
Напомним, ранее Мерц ответил на предложение Путина насчет переговоров без прекращения огня. Ранее прозвучал совместный призыв к временному перемирию, напомнил Фридрих Мерц.
Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".
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