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Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

Алексей Тесля
11 мая 2025, 20:21
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В районе обороны Покровска украинские силы не могут отойти на 15 км, пояснил Дмитрий Жмайло.
Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога
Появился прогноз разведения сил на фронте / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 ТБр

Главное из заявлений Жмайло:

  • Обе стороны должны отойти на 15 км назад
  • Разведении сил может произойти в 30-километровой зоне

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал предложение спецпредставителя президента США Кита Келлога о разведении сил на фронте в 30-километровой зоне в случае установления перемирия.

"Когда говорим о 30-километровой зоне, а предложение звучит так, что обе стороны должны отойти на 15 км назад, - нужно очень внимательно изучать карту", - отметил он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что если это равнинная или сельская местность, и села там уже уничтожены, то реализация такой идеи возможна.

"Но если это, например, район обороны Покровска, то мы не можем отойти на 15 км, чтобы линия фронта проходила через Покровск или оказалась вне его - это просто нелогично", - считает он.

Собеседник пояснил, что на практике это почти всегда выглядит одинаково, ведь для того, чтобы линия фронта стала стабильной, необходимо пространство.

"Пространство, чтобы минировать позиции, готовить фортификации, иметь время на реагирование в случае нарушения перемирия. Потому что российским войскам понадобится время, чтобы преодолеть эти 30 км, а у нас будет возможность нанести огневое поражение. Нужно также защитить логистические пути к линии обороны, потому что враг увеличивает "плечо" удара и пытается бить дронами уже не на расстоянии 10-15 км, а иногда - и на 25-30 км, чтобы вывести из строя нашу логистику. И, например, брать под огневой контроль Константиновку или автодороги вокруг нее", - добавил Жмайло.

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Ранее Реджеп Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции. Произошел поворотный момент, нужно им воспользоваться, чтобы достичь мира, полагает Реджеп Эрдоган.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Напомним, Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.

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Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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