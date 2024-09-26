Не больше, чем фальшь: у РФ может не быть качественных носителей ядерного оружия - Селезнев

Эксперт считает, что реальные возможности россиян достаточно ограничены в сфере ядерного вооружения.

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Слова Путина и других рупоров Кремля не совпадают с реальными возможностями РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия достаточно активно бряцает ядерным оружием, как перед Украиной, так и перед миром. Однако реальные возможности РФ могут быть далеко не такими, как об этом рассказывает российская пропаганда.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Эспрессо заявил, что Россия нет возможности применять ядерное вооружение в полной мере и даже после изменения доктрины ядерного сдерживания ситуация не изменится.

"В апреле 2022 года я находился на Яворовском полигоне. Тогда мы все ожидали и была оперативная информация о том, что РФ готовит удар по этому полигону тактическим ядерным оружием. Этого не произошло, как и не произошло это до сих пор. Это не произойдет даже после изменения доктрины", - утверждает эксперт. видео дня

Селезнев уверен, что агрессор Россия не может применить ядерное оружие любого типа. А все из-за ограниченности ресурсов и средств для ядерного вооружения.

"Чем они могут ударить? Ракетой "Сармат", которая осуществила один единственный запуск в рамках исследований? Хотя эту ракету они уже поставили на боевое дежурство. Или может они будут использовать ракеты вроде ракет "Воевода"? Кстати, эти ракеты являются украинской разработкой и долгое время обслуживались специалистами из Украины", - добавил он.

Сармат / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев? Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ядерные угрозы России - что известно

Напомним, что Кремль уже третий год шантажирует мир ядерным оружием, как только западные партнеры и Украина уничтожают так называемые "красные линии". Так недавно сообщалось, что Россия может применить ядерное оружие в рамках учебных испытаний, если Запад снимет запрет для Украины на удары оружием дальнего радиуса действия. Кроме того, российские оккупанты могут нанести удары по британским военным объектам вблизи РФ.

На Западе подобные предупреждения воспринимают с осторожностью и трезвым умом. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, хозяин Кремля просто "пускает пыль в глаза".

Ранее одно из немецких изданий написало, что российский диктатор Владимир Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешения на применение ядерного оружия.

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