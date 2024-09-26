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Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2024, 19:17обновлено 26 сентября, 20:05
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Россияне пытаются вырыть тоннели, чтобы сделать незаметным свое передвижение между домами.
Волчанск, ВГУ
Россияне будут подземные тоннели в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск на Харьковщине. Они начали строить подземные тоннели. Об этом сообщает ОТГ "Харьков".

Как отмечается, враг россияне обустраивают тоннели, чтобы иметь возможность скрытно перемещаться между соседними домами. К тому же оккупанты осуществляют единичные перемещения личного состава, чтобы пополнить свои потери.

"В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

За прошедшие сутки россияне 356 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. Оккупанты ударили тремя КАБами, двумя ракетами и осуществили 54 удара дронами-камикадзе.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация в Волчанске Харьковской области - последние новости

17 сентября появилась первая информация о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло. Вблизи Липцев, Глубокого, Лукьянцев и Старицы наступательных действий не ведется, однако войска остаются в этих районах и проводят внутренние ротации.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

24 сентября официально было подтверждено, что ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно

Волчанский агрегатный завод - промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Завод был градообразующим предприятием города.

По состоянию на начало 2013 года завод был одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области.

В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ".

4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения.

В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолета Ан-178.

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