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Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат"

Яна Ставская
26 сентября 2024, 19:14
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Эксперт отметил, что Путин торопит российских разработчиков с пусками этой ракеты.
Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет
Испытания "Сармата" снова провалились / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", взорвавшаяся в шахте на космодроме "Плесецк", еще находится в разработке. Спешка в ее введении в эксплуатацию приводит к ЧП на полигонах, уверен военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал, что Россия, по разным данным, произвела от 7 до 10 единиц для государственных испытаний. Единственное испытание, которое закончилось относительно успешно, было как раз первым — в апреле 2022 года.

Жданов считает, что на космодроме "Плесецк" вместо головного макета поставили фугасную головную часть.

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"Я думаю, что россияне действовали следующим образом: вместо головного макета, который должен ставиться на ракету во время испытания, они, скорее всего, поставили фугасную головную часть. Положили несколько тонн взрывчатки и хотели бахнуть куда-нибудь на Камчатку. Туда, где у них полигон, и куда уже пускали свои Калибры и пытались запустить Булаву", — сказал он.

Жданов назвал "Сармат" сырой ракетой.

"Провели пять испытаний — и в итоге счет 4:1 в пользу ракеты. Не хочет она летать и все. Четыре провала, еще и такой позор на весь мир со спутниковыми фотографиями. Мощность взрыва была такая, что вывернула пусковую шахту. Помню, как мы в рамках испытаний не раз пробовали взорвать шахту, после чего ее засыпали. Это не так просто сделать. К тому же в случае взрыва шахты вокруг ее территории возникает экологическая катастрофа", — отметил он.

Кроме того, РС-28 Сармат – ракета с украинскими корнями. Россияне ее делают на замену ракете Воевода, и Сармат создан на базе этой ракеты.

"А Воевода – это, по классификации НАТО, ракета SS-18 Сатана. Воевода – наша ракета: в Харькове делали систему управления, а в Днепре саму ракету. С 2014 года мы разорвали контракты с россиянами и такие ракеты теперь не обслуживаем. После этого в России создали свою бригаду по регламентным работам, но она не была сертифицирована", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Российские специалисты не проходили обучение в украинских учебных центрах.

"Что они там крутят каждые два года в ракете, и в каком состоянии эта часть ядерной дубины, непонятно. На Западе уже публикуют материалы о том, способны ли летать эти ракеты и не взорвутся ли они в шахтах. Все потому, что склепали ракету по принципу: я его слепила из того, что было. Путин вышел и приказал срочно делать ракету, вот ее и сделали. Как делали, так она и взлетела", — высказался эксперт.

Жданов считает, что в ближайшие месяцы новых испытаний "Сармата" не будет. Более того, он считает, что все находившееся в бункере умерли от выделения паров топлива, ведь "Сармат" — жидкостная ракета.

"Будет пауза, примерно как после ситуации с Буревестником, когда в 2019 году ракета с ядерным двигателем взорвалась на полигоне в Архангельской области. После этого не проводилось ни одного испытания. Обычно в таких катастрофах гибнут ученые, которые присутствуют на пусках", — высказался Жданов.

Сармат - последние новости

Еще один пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России стал для российской пропаганды провальным. Накануне появились подтверждения, что четвертый по счету пуск этой ракеты не состоялся — боеприпас взорвался прямо на площадке космодрома.

Правда, еще интереснее другое — ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки. Взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки, то есть до самого запуска дело могло попросту не дойти.

"Сармат", к слову, уже многие годы мелькает в эфире росТБ. Эта ракета рассчитана на несение ядерной боеголовки, а благодаря характеристикам по дальности, уверяют кремлевские рупоры, может достать до берегов самой Америки.

сармат инфографика
Сармат - характеристики ракеты / Инфографика: Главред

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новости России война в Украине Сармат Олег Жданов война России и Украины
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