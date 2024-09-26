Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США: о чем шла речь

Зеленский поблагодарил членов Сената после встречи за поддержку и рассказал о первых деталях встречи.

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Зеленский рассказал делегации о ключевых пунктах украинского плана / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

В четверг, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США. Об этом он сообщил в Telegram.

В основе обсуждения были ключевые пункты Плана победы Украины. Зеленский заявил, что именно победа ради свободы, без всяких компромиссов должна стать общим достижением Украины и ее партнеров.

"Здесь, в столице США, мы имеем много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", - добавил он. видео дня

Как накануне писало издание Politico, в сессии приняли участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл. Зеленский отдельно должен встретиться с другими высокопоставленными чиновниками, такими как лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и член Палаты иностранных дел Грегори Микс.

План победы / Инфографика: Главред

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Встреча Зеленского с представителями США и Великобритании

Напомним, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне, куда сегодня уже отправился президент Украины.

Накануне Зеленсикй выразил благодарность США, ведь они объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Зеленский обсудил главные вызовы в войне. Стармер тогда заявил, что считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне.

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